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微軟、三星都加碼投資 法AI獨角獸Mistral估值衝破200億歐元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟21日宣布同意投入數十億美元，支持Mistral在歐洲的運算基礎設施建設。法新社
微軟21日宣布同意投入數十億美元，支持Mistral在歐洲的運算基礎設施建設。法新社

法國AI新創公司Mistral持續獲得科技大廠資金挹注。三星電子傳出正討論參與Mistral新一輪融資， 加碼投資投資數歐元，使Mistral估值達到約200億歐元（228億美元）。此前，微軟21日宣布同意投入數十億美元，支持Mistral在歐洲的運算基礎設施建設。

這些發展有助Mistral成為美國科技巨頭以外、全球領先AI替代方案的目標，也凸顯歐洲及其他地區日益希望降低對美國科技的依賴。

英國金融時報報導，知情人士說，三星先前已透過旗下創投部門投資Mistral，本次新一輪融資中，三星的投資金額可能約為10億歐元。

最新的協商反映出AI開發商正積極與半導體供應商建立合作關係。韓媒4月曾報導，Mistral與三星也曾討論在AI記憶體領域展開合作

此外，在川普政府上月禁止海外取得Anthropic最新Mythos與Fable模型後，歐洲及亞洲企業與政府對美國AI模型以外替代方案的需求快速升高。Mistral自成立以來便聚焦於開發開放式AI模型，可讓客戶自行客製化並掌握控制權，不必擔心任何企業或政府能夠單方面關閉服務。

不到一年前，Mistral才進行上一輪融資，當時在荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）領投下完成17億歐元融資，公司估值已達120億歐元。ASML正利用Mistral的AI模型，加速生產製造最先進晶片所需的高階半導體設備。

今年稍早，Mistral又完成首次債務融資，籌得8.3億美元，用於支持在歐洲興建搭載輝達GPU的AI資料中心。

本周，Mistral也與最早期投資人之一的微軟擴大合作。微軟周二承諾投入數十億美元，採用Mistral在法國的AI運算基礎設施。

這項合作將透過穩定的收入來源，協助Mistral為自身運算基礎設施建設提供融資能力，使其能以未來收入作為擔保進一步借款，同時部署數千顆輝達最新Vera Rubin GPU。

根據雙方達成的協議，微軟也將透過自身的雲端與軟體平台，擴大Mistral AI技術的全球推廣。微軟的Azure客戶將可利用Mistral位於法國的資料中心開發軟體，這不僅讓微軟在歐洲增加運算容量，也為受監管產業提供一個不依賴美國控制基礎設施的替代方案。

三星 微軟 三星電子

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