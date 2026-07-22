3M用光學技術搭AI熱潮！財報亮眼且上修全年財測 股價漲逾7%

以便利貼和膠帶產品聞名於世的工業集團3M，也已切入人工智慧（AI）資料中心建置熱潮商機，以擴展光束連接（EBO）技術幫助超大規模雲端業者（hyperscaler）加速部署光纖網路。同時，3M上季營收也因安全與電子產品熱銷而優於預期，並上調全年財測，激勵股價21日大漲7.3%。

3M執行長布朗（Bill Brown）21日接受CNBC訪問時說，3M的擴展光束連接技術能「為超大規模雲端業者省下85%的安裝時間」。相較於傳統的點對點光纖連線，3M的技術利用內建光學透鏡，將光束從光纖端面發射後在空氣間隙中放大，然後在穿過介面後再次聚焦，能大幅降低因灰塵、髒污或表面刮傷所導致的訊號衰減。

布朗表示，3M已建立龐大的競爭優勢，已取得100項專利，另外50項還在申請中。3M的擴展光束連接技術近來也達成重大里程碑，獲微軟認證使用於Azure資料中心。

布朗說，3M也正與其他超大規模雲端業者進行測試同時提高產能。不過，相較於3M的整體事業，擴展光束連接事業仍是小巫見大巫，布朗在財報說明會上表示，該技術今年預料將帶進4,000萬-5,000萬美元營收，但有望在未來幾年成長多達四倍。

他估算，今年擴展光束連接技術的整體市場規模約10億美元，到2028年時可望擴大至約20億美元，3M計劃今年提高產能一倍，之後12-18個月再擴增一倍，屆時預料將仰賴代工業者與更廣泛的供應商生態系，以跟上需求。

3M上季經調整後每股純益（EPS）為2.4美元，營收年比成長2.4%到65億美元，都高於分析師預期。其中，安全與工業營收增長8.2%到30.9億美元，運輸與電子產品銷售攀增5.9%至20.7億美元。

3M也上調全年經調整後EPS區間到8.80-8.95美元，並且調高全年經調整後營收成長率到超過4.5%，反映經調整後的自體營收成長率預估將超過3.5%。