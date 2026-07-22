美關稅新階段！301強迫勞動關稅估本周上路 產能過剩關稅要等8月後

美國川普政府計劃在本周五（24日）前，實施根據1974年貿易法第301條的強迫勞動調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的關稅，近期也將公布根據301條款的產能過剩調查結果，銜接預定24日到期、對全球普徵的10%關稅，象徵川普政府的關稅政策進入新階段，結束過去幾個月來的平靜期。

英國金融時報（FT）報導，301條款的強迫勞動關稅最快將在本周實施，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）21日接受CNBC訪問表示，「我們預期很快會有一些行動」，「我現在無法說明具體時程，我有責任在揭露這類措施前，先向國會和其他利害關係人簡報說明」，「但我們確實預期很快會有行動」。

在美國總統川普的「解放日」關稅遭最高法院判決越權後，川普2月根據1974年貿易法第122條，對世界各國課徵10%關稅150天，這項措施預定美東時間24日凌晨零時1分起到期，除非國會介入延長，但看來不太可能。

川普政府隨後對數十個國家分別根據1974年貿易法第301條，分別對數十個國家展開產能過剩與強迫勞動調查，6月公布強迫勞動的調查結果，將對台灣、印尼及歐盟等等14個經濟體加徵10%關稅，對日本、南韓、新加坡、瑞士等46個經濟體加徵12.5%關稅。

彭博資訊報導，強迫勞動關稅預定在24日之前開徵，但隨產能過剩調查而實施的關稅，預料不會在24日推出，川普政府官員已表示相關程序還在進行中，華爾街日報引述川普政府官員指出，產能關稅最快可能8月公布，並在公眾審議期後正式實施。

這也象徵川普的關稅政策進入新階段。曾任商務部貿易官員的King & Spalding法律事務所國際貿易團隊合夥人馬傑魯斯（Ryan Majerus）表示，美國貿易代表署（USTR）從發布最新報告、到提供海關與邊境保護局（CBP）如何執行關稅的指引，時程「超級緊俏」。

雖然強迫勞動關稅的課徵範圍可能異於USTR的初步報告，但馬傑魯斯認為，川普政府初期課徵的強迫勞動關稅稅率，不太可能高於川普政府先前和多個經濟體同意的貿易協議。美國與台灣、日本、南韓及歐盟等經濟體的協議，把多數輸美產品關稅上限定為15%。

曾在美國國務院任職的顧問業者Kearney主管德隆（Drew DeLong）指出，在301條款關稅全數實施後，美國平均關稅稅率可能回到類似最高法院判決前的水準，約為17%，高於現行臨時措施下的11%左右。

然而，曾任USTR法務長的喬治亞城大學法學院教授席爾蔓（Jennifer Hillman）認為，川普政府新一輪關稅，不太可能撼動全球市場，因為投資人會先審慎觀望後續發展，而且川普政府常一再豁免產品，或和貿易夥伴達成最後降低稅率的協議，之後進口商也會囤積庫存，距離確切產生影響，還會有一大段遲滯時間。

此外，強迫勞動關稅也可能促使進口商提起訴訟，指控川普政府越權且濫用這項條款，因為美國並未實際進入調查所有這些國家的強迫勞動行為。