快訊

台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

LINE免費貼圖7款！LV精品款用到明年1月 諧音哏「熱到兔」ㄅ級分快下載

神隱2年！蔡阿嘎前員工蘿拉爆找到新工作 現況曝光「公司還配車」

就怕胡塞攻擊！紅海三艘油輪急掉頭 改駛蘇伊士運河恐增加四周航程

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲煉油商開始考慮透過蘇伊士運河並繞行非洲運載沙國原油，原因是葉門青年運動武裝組織威脅攻擊所有在沙國港口裝卸貨物的船隻。圖為2024年8月29日，一艘懸掛希臘國旗的油輪 Sounion（蘇尼翁號） 在紅海甲板上發生爆炸。路透
亞洲煉油商開始考慮透過蘇伊士運河並繞行非洲運載沙國原油，原因是葉門青年運動武裝組織威脅攻擊所有在沙國港口裝卸貨物的船隻。圖為2024年8月29日，一艘懸掛希臘國旗的油輪 Sounion（蘇尼翁號） 在紅海甲板上發生爆炸。路透

三艘載有沙烏地阿拉伯原油、原定前往中國大陸與印度的油輪，周二（21日）在紅海掉頭，改駛向蘇伊士運河，而不是冒險通過紅海入口處的葉門海岸附近水域。此前，葉門青年運動武裝組織（胡塞）威脅攻擊所有在沙國港口裝卸貨物的船隻，促使亞洲煉油商開始考慮透過蘇伊士運河並繞行非洲運載沙國原油。

航運數據顯示，超大型油輪「新龍洋號」（Xin Long Yang）周一剛完成在沙國延布港裝載200萬桶沙烏地原油，原本計劃駛離紅海前往中國，但之後掉頭，改向蘇伊士方向航行。

另一艘較小型油輪羅德斯號（Rodos）載有約70萬桶沙烏地原油，目的地為印度，周二也掉頭駛向蘇伊士；一艘蘇伊士型油輪亞馬遜號（Amazon）同樣於周二裝載原訂前往印度的原油後，改向蘇伊士航行。

親伊朗的葉門青年運動周一宣布對沙國實施「海上封鎖」，並寄電郵警告航運公司不得在沙國港口裝卸貨物，否則可能導致船隻「在任何地點」遭攻擊。青年運動控制葉門北部，包括紅海入口處的曼德海峽。

三艘油輪改變航向，顯示全球主要航運通道面臨第二波干擾，進一步加劇因荷莫茲海峽關閉而造成的全球能源市場吃緊。在荷莫茲運輸幾乎「癱瘓」後，沙國紅海沿岸的延布港已成為中東石油出口的主要替代路線，每天可輸出大約400萬桶原油。

現在，亞洲煉油商尋求透過紅海上方的出口通道蘇伊士運河來運出沙烏地原油，替代紅海下方出口的曼德海峽。例如南韓現代煉油公司周二尋求租賃一艘超大型油輪，從延布港裝油，並保留經蘇伊士運河和埃及SUMED輸油管前往南韓的選項。

但由於吃水限制，滿載的超大型油輪若要通過蘇伊士運河，須先卸下一部分原油，因此船東通常會先在紅海一側透過埃及SUMED輸油管把部分原油送至地中海再重新裝載，避開運河限制。

分析人士和產業專家警告說，若船隻從延布港駛往蘇伊士運河、穿越地中海、再繞過非洲好望角，將額外增加最多四周航程，並推高運費和燃料成本。

新加坡能源研究機構 Vanda Insights創辦人哈里表示，亞洲對化石燃料進口的依賴，可能讓各國未來數十年持續暴露於全球能源供應波動與地緣政治的風險之中。

紅海 蘇伊士運河 葉門

延伸閱讀

「鉗形攻勢」來襲！伊朗代理人紅海襲船預告曝 4艘沙烏地油輪急掉頭

荷莫茲、紅海面臨封鎖 巴拿馬運河降通行量…三大航道危機衝擊全球

整理包／青年運動威脅封鎖沙國船運、紅海油路告急 六重點一次看

布蘭特油價連四漲直逼92美元 川普淡化美伊談判前景且黑海局勢惡化

相關新聞

股災好可怕？《致富心態》作者曝1特質「能長期守富」

18日台股大跌，連財報穩健的台積電股價都暴跌7%多，更別說本週記憶體股跌個不停，讓不少股民心難安。當股災突然來襲，你怎麼應對？尖叫離場或者堅持長期策略不放棄？暢銷理財書《致富心態》作者豪瑟（Morgan Housel）在7月本週最新一集個人Podcast中表示，就是在這種時候，才能看得出一個人是否能長期守富（Staying Rich）。他也提出個人多年心法，只要具備這種人格，長期來說都能成功。 最近股市大跌，面對股災你怎麼做？同時間世界政局動盪，還有AI衝擊，似乎容易讓人掉進悲觀的漩渦。暢銷理財書《致富心態》作者豪瑟（Morgan Housel）在7月最新一集個人Podcast中表示，就是在這種時候，才能看得出一個人是否能長期守富（Staying Rich）。他仔細說明致富與守富的差異，指出什麼樣的人才能長期守富，並分享自己遇到短期股災不慌、長期致勝的心法。 致富跟守富有何不同？ 豪瑟認為，許多人創業或理財，常常一心只想著致富（Getting Rich），其實守富（Staying Rich）也很重要。兩者有什麼不同？他指出，致富靠的是一套技能：敢於冒險、對未來保持樂觀，才能在投資

費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

美國股市周二收高，終止連續三日跌勢。晶片股強勢反彈，帶動那斯達克指數領漲，投資人也等待 Alphabet、特斯拉和英特爾等科技大廠財報，評估 AI 投資熱潮能否延續。

美關稅新階段！301強迫勞動關稅估本周上路 產能過剩關稅要等8月後

美國川普政府計劃在本周五（24日）前，實施根據1974年貿易法第301條的強迫勞動調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的關稅，近期也將公布根據301條款的產能過剩調查結果，銜接預定24日到期、對全球普徵的10%關稅，象徵川普政府的關稅政策進入新階段，結束過去幾個月來的平靜期。

就怕胡塞攻擊！紅海三艘油輪急掉頭 改駛蘇伊士運河恐增加四周航程

三艘載有沙烏地阿拉伯原油、原定前往中國大陸與印度的油輪，周二（21日）在紅海掉頭，改駛向蘇伊士運河，而不是冒險通過紅海入口處的葉門海岸附近水域。此前，葉門青年運動武裝組織（胡塞）威脅攻擊所有在沙國港口裝卸貨物的船隻，促使亞洲煉油商開始考慮透過蘇伊士運河並繞行非洲運載沙國原油。

日債跌不停已出現誘人買點？小心進場太早慘賠

在升息、巨額財政刺激與通膨疑慮的影響下，日本政府公債近年持續遭到拋售，殖利率升至本世紀新高，開始吸引部分國際投資人進場。不過，多數資產管理公司仍保持警戒，只敢小額試水溫，擔心太早買進，萬一債券價格續跌，這筆押注可能造成慘重損失。

AI搜尋侵蝕導流 國際各大媒體重新評估和Google合作關係

內容平台和新聞媒體正重新評估和 Google 的關係，原因是 AI 搜尋摘要改變使用者取得資訊的方式，也侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。