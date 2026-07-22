就怕胡塞攻擊！紅海三艘油輪急掉頭 改駛蘇伊士運河恐增加四周航程

三艘載有沙烏地阿拉伯原油、原定前往中國大陸與印度的油輪，周二（21日）在紅海掉頭，改駛向蘇伊士運河，而不是冒險通過紅海入口處的葉門海岸附近水域。此前，葉門青年運動武裝組織（胡塞）威脅攻擊所有在沙國港口裝卸貨物的船隻，促使亞洲煉油商開始考慮透過蘇伊士運河並繞行非洲運載沙國原油。

航運數據顯示，超大型油輪「新龍洋號」（Xin Long Yang）周一剛完成在沙國延布港裝載200萬桶沙烏地原油，原本計劃駛離紅海前往中國，但之後掉頭，改向蘇伊士方向航行。

另一艘較小型油輪羅德斯號（Rodos）載有約70萬桶沙烏地原油，目的地為印度，周二也掉頭駛向蘇伊士；一艘蘇伊士型油輪亞馬遜號（Amazon）同樣於周二裝載原訂前往印度的原油後，改向蘇伊士航行。

親伊朗的葉門青年運動周一宣布對沙國實施「海上封鎖」，並寄電郵警告航運公司不得在沙國港口裝卸貨物，否則可能導致船隻「在任何地點」遭攻擊。青年運動控制葉門北部，包括紅海入口處的曼德海峽。

三艘油輪改變航向，顯示全球主要航運通道面臨第二波干擾，進一步加劇因荷莫茲海峽關閉而造成的全球能源市場吃緊。在荷莫茲運輸幾乎「癱瘓」後，沙國紅海沿岸的延布港已成為中東石油出口的主要替代路線，每天可輸出大約400萬桶原油。

現在，亞洲煉油商尋求透過紅海上方的出口通道蘇伊士運河來運出沙烏地原油，替代紅海下方出口的曼德海峽。例如南韓現代煉油公司周二尋求租賃一艘超大型油輪，從延布港裝油，並保留經蘇伊士運河和埃及SUMED輸油管前往南韓的選項。

但由於吃水限制，滿載的超大型油輪若要通過蘇伊士運河，須先卸下一部分原油，因此船東通常會先在紅海一側透過埃及SUMED輸油管把部分原油送至地中海再重新裝載，避開運河限制。

分析人士和產業專家警告說，若船隻從延布港駛往蘇伊士運河、穿越地中海、再繞過非洲好望角，將額外增加最多四周航程，並推高運費和燃料成本。

新加坡能源研究機構 Vanda Insights創辦人哈里表示，亞洲對化石燃料進口的依賴，可能讓各國未來數十年持續暴露於全球能源供應波動與地緣政治的風險之中。