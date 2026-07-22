AI搜尋侵蝕導流 國際各大媒體重新評估和Google合作關係

內容平台和新聞媒體正重新評估和 Google 的關係，原因是 AI 搜尋摘要改變使用者取得資訊的方式，也侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

華爾街日報引述知情人士報導，Reddit 已討論是否切斷 Google 為 AI 用途存取其內容。這個社群論壇 2024 年曾和 Google 達成每年 6,000 萬美元協議，允許 Google 使用其資料訓練 AI 模型；但隨著 AI 直接生成答案，使用者點進外部網站的次數減少，Reddit 高層正評估繼續提供內容給 Google 是否仍有好處。雙方目前正洽談是否續約。

媒體業不滿情緒正逐漸發酵。USA Today、Politico、經濟學人、People Inc. 和路透都在評估未來如何與 Google 合作，甚至是否繼續合作。Cloudflare 資料顯示，機器人流量如今已占網路流量逾半；內容業者過去允許 Google 爬蟲抓取內容，因為同一套爬蟲同時支撐 AI 工具和傳統搜尋，通常無法只封鎖 AI、卻保留搜尋曝光。

USA Today 正考慮封鎖 Google 爬蟲，這表示自己的內容將不會出現在 Google AI 摘要，也不會出現在傳統搜尋藍色連結。搜尋數據公司 Semrush 資料顯示，2025 年 6 月至 2026 年 6 月，USA Today 美國使用者自然搜尋流量幾乎腰斬；Politico 同期下滑 23%，CNN 約降 25%，Business Insider 更跌逾 85%。

英國監管機關已裁定，內容業者應可選擇是否參與 AI 功能，而不必犧牲傳統搜尋曝光。Google 表示將先在英國測試，再推向全球，但未給出時程。People Inc. 仍表示完全封鎖 Google「百分之百在選項內」；時代雜誌則開始把機器人視為第二種受眾，製作一般讀者看不到、但 AI 爬蟲可能讀到的文字廣告。