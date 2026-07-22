輝達證實客戶第3季「大規模」採用Vera Rubin 在AMD新品登場前秀實力

輝達（Nvidia）副總裁兼總經理巴克（Ian Buck）表示，基於最新Vera Rubin技術的運算系統已交付給主要AI公司，並即將投入實際使用。

他在輝達總部一場簡報中表示：「我們目前已在全面量產，我們所有主要客戶都部署這些系統。」

輝達強調，ChatGPT開發商OpenAI計劃在第3季「大規模」採用Vera Rubin系統。此外，AI雲端服務商CoreWeave、Google Cloud、微軟Azure、Meta、戴爾等公司，目前也都正在使用Vera Rubin系統。

Vera Rubin平台的推出一直受到投資人與分析師高度關注，他們擔心可能出現延後以及製造方面的瓶頸。儘管執行長黃仁勳已經駁斥這些疑慮，但市場仍擔憂競爭優勢可能正在減弱。

今年來，費城半導體指數上漲66%，但輝達股價僅上漲9%。相較下，英特爾、安謀（Arm）以及超微（AMD）的股價同期均已翻倍以上。

輝達高層表示，公司正在推出一系列新技術，以提升產品效能。在過去幾代產品中，裝載AI加速器、CPU與網路設備等關鍵零組件的伺服器托盤都是以人工方式組裝，其中包含插接大量連接線的繁瑣工作。輝達說，在新設計中，內部線路大幅被淘汰。設備之間的連接改由電路板或專門設計的連接模組完成。這代表過去需要人工作業數小時才能完成的工作，如今機器人只需幾分鐘即可完成，而且故障率大幅降低。

這項升級部分得益於所有主要元件均採用液冷技術。液冷消除了風扇需求，也不再需要額外空間讓冷空氣在電腦內流動。

輝達表示，新一代AI加速器系統NVL72，將可提供比前一代產品高十倍的詞元（Token）處理能力。

在此次簡報中，輝達罕見地直接展示與競爭對手產品的比較。輝達表示，其新的Vera微處理器在執行Python程式語言程式碼時，速度最高可達AMD Turin設計的1.8倍。目前已採用這項新產品的早期客戶包括OpenAI與 Anthropic。

AMD在電子郵件回覆中表示：「新的設計將會有更具競爭力的比較結果。」AMD本周稍晚將在舊金山舉行活動，推出其新的Venice伺服器設計，其EPYC Venice伺服器處理器將是業界率先採用台積電2奈米先進製程的高效能運算處理器。

輝達目前仍是AI加速器市場的主導供應商。AI加速器是資料中心用來執行AI軟體的核心晶片。不過，包括AMD和博通（Broadcom）在內的競爭對手，正積極爭搶市占。此外，亞馬遜等資料中心客戶也正在開發自家的晶片設計，可能降低對輝達產品的依賴。

在這樣的背景下，輝達正承受壓力，必須證明其最新產品能夠按照計畫推出，且性能優於競爭對手。

儘管投資人今年對輝達的看法較為悲觀，但該公司的營收預期加速成長。市場預估，輝達本會計年度營收將成長82%，達到3,934億美元，高於先前65%的增速；下一年度總營收預期將進一步突破5,000億美元。

輝達目前有望占全球半導體產業總銷售額約三分之一，同時仍維持極高獲利能力，今年毛利率預期達到約75%。