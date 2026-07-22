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美國因貿易逆差和墨西哥重議USMCA 鴻海等台灣供應鏈站上川普關稅火線

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
墨西哥對美電腦設備出口已超越汽車業，成為墨西哥最大出口項目。路透
墨西哥對美電腦設備出口已超越汽車業，成為墨西哥最大出口項目。路透

美國搶建 AI 基礎設施，正帶動墨西哥科技產品出口暴增，也讓台灣供應鏈周二展開新一輪美墨貿易談判中更受關注。鴻海（2317）在內電子大廠在墨西哥組裝伺服器機櫃，是輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈的重要夥伴；隨著美國資料中心需求升溫，墨西哥已成為北美 AI 硬體製造關鍵據點。

川普競選時主打振興美國製造業，並希望在更新美墨加自由貿易協定（USMCA）的談判中，縮小美國對墨西哥的貿易逆差。但美國最大貿易夥伴墨西哥對美電腦設備出口急速攀升，正產生相反效果。所幸，這個涵蓋處理器和資料中心硬體的產業，並未正式列入本輪談判議程。

法新社依據數據計算，今年 1 至 4 月，墨西哥對美電腦設備出口較去年同期增加兩倍，出口額超過 500 億美元，進口僅 22 億美元。這個產業如今占墨西哥對美出口商品總額 30%，已超越汽車業，成為墨西哥最大出口項目。

墨西哥經濟部電子與數位產業主管弗洛雷斯（Diego Flores）說，這是由先進 AI 電子產品需求推動的里程碑。目前需求最強勁的產品，是可容納 AI 處理器的伺服器機櫃，也是美國各地資料中心快速擴建所需的關鍵零組件。

主要出口樞紐是太平洋沿岸的哈利斯科州，當地被稱為「墨西哥矽谷」。弗洛雷斯指出，全球科技巨人和新創公司已在當地形成生態系。鴻海 3 月宣布，將投資 1.37 億美元於兩家墨西哥子公司，並估計今年產量可能倍增。鴻海執行長蔣集恆說，鴻海今年將投入比 2025 年多 30% 的資金，擴充 AI 相關產能，「美國和墨西哥仍會是我們主要生產樞紐」。

不過，這波熱潮也使墨西哥科技出口站上川普貿易政策火線。川普政府希望在更新美墨加自由貿易協定（USMCA）談判中，縮小美國對墨西哥貿易逆差，並持續推動更多商品在美國本土製造。但美國 AI 發展同時愈來愈依賴來自墨西哥、台灣和中國大陸的進口。

凱投宏觀（Capital Economics）首席新興市場經濟學家傑克森（William Jackson）說，川普政府必須在取得 AI 技術、維持領先地位，以及保護主義訴求之間權衡，「關稅可能適得其反」。由於墨西哥製造商使用來自台灣和中國大陸的零組件，川普可能把這條供應鏈視為亞洲技術進入美國的「後門」或特洛伊木馬。

鴻海 墨西哥 美國 關稅

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