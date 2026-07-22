韓聯社：黃仁勳本周五將與三星李在鎔、SK崔泰源等在美會面

OpenAI周二在部落格揭露，在評估旗下AI模型的網路攻防能力時，被測試的模型意外「自作主張」駭進新創公司Hugging Face的內部系統。此事涉及的模型包括新推出的GPT-5.6 Sol，以及一款尚未公開、能力更強的模型。OpenAI形容，這是「前所未見的網路事件」。

2026-07-22 09:13