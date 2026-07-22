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韓聯社：黃仁勳本周五將與三星李在鎔、SK崔泰源等在美會面
據韓聯社引述產業界消息人士報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源以及Naver創辦人李海珍預定本周在美國與輝達執行長黃仁勳會面。
報導指出，這場圓桌會議預期7月24日在矽谷附近舉行，屆時OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）也可能出席。這次會議將讓橫跨AI記憶體、繪圖處理器（GPU）以及生成式AI服務領域的企業領袖齊聚。
此前，南韓東亞日報報導，三星電子會長李在鎔預料將在7月底，在美國與黃仁勳會面。
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