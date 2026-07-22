黃仁勳：越聰明的AI需求越大 Kimi模型對產業有益

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天談到中國新興AI模型Kimi 3時表示，外界將高效能新模型的問世連結至AI過度投資，「這完全弄反了」，事實上越聰明的AI只會吸引更多人使用，進而帶動對電腦設備的龐大需求。

黃仁勳今天出席代工廠緯創美國德州達拉斯D1新廠開幕典禮並接受台灣媒體採訪，中央社記者詢問，中國AI公司「月之暗面」推出的Kimi 3模型以更低成本實現更高效率，可能引發市場對AI過度投資的疑慮；黃仁勳直言，「這完全弄反了」（It's exactlybackwards）。

黃仁勳解釋，Kimi 3是非常有用且聰明的AI，「當你擁有聰明的AI，人們就會去使用它；而只要大家使用它，就需要電腦執行它。」越聰明的AI只會吸引更多人使用，進而帶動對電腦設備的龐大需求，「這是非常合乎邏輯的」。

「大多數人完全誤解了Kimi，就像他們之前誤解了DeepSeek一樣」，黃仁勳表示，DeepSeek與Kimi對AI產業發展都非常有益，市場既需要像Anthropic與OpenAI這種封閉模型與現成服務，同時也需要優秀的開源模型如Kimi、千問及Nemotron等。

針對雲端服務供應商（CSP）與科技巨頭將過剩算力租賃給客戶的趨勢，黃仁勳認為，輝達算力具備「通用可替換性」（fungible），能執行每一個AI模型，且使用壽命長、需求極度強勁。

黃仁勳指出，輝達算力設備是「全世界最容易出租的電腦」（the most rentable computer in the world），且出租價格非常理想。目前有許多新創公司與開發者都在輝達的架構與平台上進行開發，若企業有閒置算力，出租輝達設備是非常划算的。