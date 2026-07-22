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布蘭特油價連四漲直逼92美元 川普淡化美伊談判前景且黑海局勢惡化

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價今天（22日）開盤後小幅走高，因美國總統川普淡化近期與伊朗談判可能性，並威脅擴大打擊行動；全球供應風險也從中東蔓延至俄羅斯黑海。

布蘭特原油9月期貨盤中上漲0.6%至每桶91.55美元，延續周二上漲2%的漲勢，連續第四個交易日上漲。

美國西德州中級原油（WTI）8月期貨則徘徊在每桶85美元附近，周二收盤漲2.2%。川普表示，如果伊朗支持的葉門青年運動武裝組織（胡塞）破壞紅海航運，美國將予以回應；他也再次威脅，將很快攻擊疑似伊朗核設施所在地「Pickaxe Mountain」。

根據美國中央司令部的說法，美軍已連續第11天對伊朗發動攻擊，目的是削弱伊朗威脅商業船隻通過荷莫茲海峽的能力。

本月油價期貨大幅上漲，原因是美國與伊朗在中東地區的敵對行動升溫。近日已有三艘油輪在靠近阿曼的荷莫茲海峽遭到攻擊。除了中東局勢外，市場也正面臨另一項來自俄烏衝突引發的供應風險：俄羅斯黑海沿岸的裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium）碼頭遭遇多起攻擊事件。該碼頭負責出口哈薩克大部分原油。

在周二，川普表示，伊朗「非常迫切地想要會面」，但美國沒有興趣。伊朗則否認正在尋求談判。原油價格近期一直隨著市場對局勢升級或緩和的預期反覆波動。

Infrastructure Capital Management 執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）表示：「我們的看法是，油價可能會維持在每桶80至90美元區間，這取決於新聞發展。如果紅海真的被封鎖，那將構成威脅。我們目前還沒有看到這種情況，但一旦發生，油價可能會突破每桶100美元。」

葉門青年運動武裝組織威脅封鎖沙國海上交通的影響已開始顯現。部分油輪在接近葉門水域時似乎暫停航行；另一些載有沙國原油的油輪則改變航向，轉往蘇伊士運河。不過，也有其他船隻仍繼續朝該區域航行。

紅海在這場戰爭期間成為沙烏地阿拉伯重要的出口通道，使該國能透過管線重新調整部分原油流向，繞過荷莫茲海峽。

目前觀察到，通過荷莫茲海峽的商業船舶流量，已降至三周以來最低水準。

川普 伊朗 中東 荷莫茲海峽 紅海 油價

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