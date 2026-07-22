英特爾裁員重整資料中心部門 股價大漲8.6%

英特爾（Intel）證實將進一步裁員以降低成本，並重整關鍵資料中心部門。受此消息激勵，英特爾周二收盤股價大漲8.6%。

英特爾表示，將在資料中心事業群（DCG）裁撤若干職位，但未透露具體人數。在執行長陳立武帶領下，英特爾轉型出現進展，股價今年已上漲逾一倍。

英特爾發布新聞稿說：「DCG是我們成為一家更聚焦、更有效率公司的更廣泛策略一環，現正調整組織，以確保具備適當職務和技能，為這事業長期成功奠基。」

隨著英特爾積極搶攻AI資料中心處理器需求，DCG正協助整體營收回升。旗下Xeon系列產品在企業AI軟體執行中扮演的角色日益吃重。

不過，這也掩蓋了一個事實：英特爾迄今仍未推出主導AI軟體訓練的加速器晶片。這一市場缺位已令英特爾損失了數十億美元的潛在營收，拱手讓給競爭對手輝達。

過去幾年，英特爾已裁撤數萬名員工，透過削減成本力求恢復獲利。到 3 月 28 日上季底，英特爾約有 83,200 名員工，低於 2022 年逾 13 萬人的高峰。