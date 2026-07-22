股災好可怕？《致富心態》作者曝1特質「能長期守富」

18日台股大跌，連財報穩健的台積電股價都暴跌7%多，更別說本週記憶體股跌個不停，讓不少股民心難安。當股災突然來襲，你怎麼應對？尖叫離場或者堅持長期策略不放棄？暢銷理財書《致富心態》作者豪瑟（Morgan Housel）在7月本週最新一集個人Podcast中表示，就是在這種時候，才能看得出一個人是否能長期守富（Staying Rich）。他也提出個人多年心法，只要具備這種人格，長期來說都能成功。



最近股市大跌，面對股災你怎麼做？同時間世界政局動盪，還有AI衝擊，似乎容易讓人掉進悲觀的漩渦。暢銷理財書《致富心態》作者豪瑟（Morgan Housel）在7月最新一集個人Podcast中表示，就是在這種時候，才能看得出一個人是否能長期守富（Staying Rich）。他仔細說明致富與守富的差異，指出什麼樣的人才能長期守富，並分享自己遇到短期股災不慌、長期致勝的心法。

致富跟守富有何不同？

豪瑟認為，許多人創業或理財，常常一心只想著致富（Getting Rich），其實守富（Staying Rich）也很重要。兩者有什麼不同？他指出，致富靠的是一套技能：敢於冒險、對未來保持樂觀，才能在投資上放手一搏；守富靠的卻是完全相反的能力，需要時時提防、看清世界的危險，對虧損戒慎恐懼。

他以紅杉資本（Sequoia Capital）前掌門人莫里茨（Mike Moritz）為例。紅杉是史上最成功的創投之一，不只成功五年，而是連續成功逾四十年。多年前曾有人採訪莫里茨，問他何以能歷經四十年景氣循環仍屹立不搖？豪瑟說，換作是誰，都有資格回答「因為我們夠聰明」，但莫里茨的答案卻是：「我想，我們一直很害怕倒閉。」

豪瑟認為，這句話正是一個成功的人，懂得如何在致富與守富之間掌握分寸。莫里茨口中那份「害怕倒閉」的心態，才是紅杉真正能撐過數十年市場動盪的關鍵。

如何培養出守富特質？

豪瑟也在Podcast中大方分享自己養出守富力的心得：就是培養出「槓鈴人格」，就算股災來他也能樂觀度過。但是對於一些平日市場表現好時隱藏的警訊，他就反而會效法紅杉資本掌門人戒慎恐懼。

這正是他所謂的「槓鈴人格」：一端極度樂觀，相信長期成長的力道不會停歇；另一端則對短期風險保持高度警覺，深知在任何一個時間點，市場上永遠有上百件事看似正在出錯。兩種看似矛盾的心態同時並存，才是能在股海裡長期存活、甚至真正致富的關鍵。

這到底怎麼做？豪瑟說，身為投資人，他真正追求的不是驚人報酬，而是「不被打垮」（unbreakable）。他的邏輯是，只要能撐過三、四十年的短期震盪，長期報酬自然可觀，所以比起賺快錢，他更在意自己能不能撐得夠久。

他舉一張追溯至1850年的美國實質人均GDP走勢圖為例：曲線一路向上，成長驚人。但這段期間，美國經歷九場主要戰爭，130萬名美國人陣亡；當年創立的企業中，約99.9％後來倒閉；四位總統遭暗殺；至少30次天災各奪走400條以上人命；34次經濟衰退，累計長達48年；股市從高點下跌逾一成的次數，他數過至少111次；市值蒸發三分之一以上的情況，至少發生13次；有22個年度通膨率超過7％；而根據Google統計，「經濟悲觀」一詞在報紙上至少出現過3萬9000次。

但你如果懂得長期在股市理性投資不離場，最終絕對可以收穫豐富。

具有槓鈴人格的人，不會做的事情

豪瑟進一步指出，要培養出槓鈴人格，平日就要多研究失敗，不論是自己的還是別人的。他認為，多數成功案例太個人化，難以複製，往往牽涉特定時代的機運與人脈；但失敗的原因卻大同小異，一再重演。豪瑟認為，這類「失敗公式」放諸各行各業皆準，值得投資人時時自我提醒。

在理財決策上，他發現擁有槓鈴人格的人，通常懂得避開3種情緒陷阱：不耐煩（Impatience）、嫉妒（Envy）與錯失恐懼（FOMO）。

什麼叫做不耐煩？是看著自己手上持股漲得不夠快，就沉不住氣想賣掉或加碼；嫉妒，是看到朋友換了新房子，就覺得自己也該有一棟；FOMO則是眼見周遭所有人重倉買進某支熱門AI股，便擔心錯過機會而跟進追買。

豪瑟建議，下次做理財決定前，不妨練習「內省」（Introspective）三步驟。

第一步，先問自己：現在想賣出或加碼，究竟是出於不耐煩、嫉妒，還是FOMO？

第二步，評估「不做這個倉促決定」自己到底會有多遺憾，可以問自己：「如果我現在是被恐懼驅使做出這個決定，未來的我會後悔嗎？」

第三步，就算偶爾判斷失準，也要學會接納——每個人都會有「後見之明偏誤」等心理偏誤，與其為過去某個決定虧了多少而陷入無限懊悔，不如回頭理解當初為何會被誘惑。豪瑟強調，這樣的自我理解，才能真正幫助自己在下一次做出更好的判斷，安然度過每次股市波動。

（本文出自2026.07.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）