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受惠輝達AI伺服器需求！美超微新訂單600億美元 毛利率上修股價飆15%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美超微上季新訂單逾600億美元，推動盤後股價大漲約15%。路透
美超微上季新訂單逾600億美元，推動盤後股價大漲約15%。路透

AI伺服器製造商美超微（Super Micro）周二公布初步業績，上季新訂單激增，推動未交付訂單創下歷史新高，利潤率預測也大幅上修。盤後股價應聲大漲約15%。

美超微預估，截至6月底的會計年度第4季，毛利率與調整後毛利率預計介於15%至17%，明顯高於5月預測的8.2%至8.4%，主要反映較有利的客戶與產品組合。不過，營收預計落在原先財測區間110億至125億美元的低端。LSEG調查的分析師平均預估為116.7億美元。

美超微第4季接獲超過600億美元新訂單，這使得年度結束時未交付訂單創新高。該公司表示，這些訂單預計將在未來幾季陸續出貨，為後續營收帶來支撐。

美超微執行長梁見後6月曾在X發文說，該公司一年內將與馬斯克旗下的SpaceX與xAI共同打造一座百萬瓩級AI資料中心。

美超微與競爭對手戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）都受惠於搭載輝達（Nvidia）繪圖處理器的AI伺服器需求激增。戴爾與慧與科技的股價周二盤後也走高，上漲幅度分別是5%和4%。

這家總部位於加州聖荷西的公司預定8月11日公布完整財報。

輝達 美超微 超微

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