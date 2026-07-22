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日圓貶破163創40年低點 日本干預風險升高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周二貶破163大關，為 1986 年以來首見。路透
日圓兌美元周二貶破163大關，為 1986 年以來首見。路透

日圓兌美元周二貶破163大關，為 1986 年以來首見，也升高日本當局進場干預、支撐匯率的風險。

日圓一度貶至 1 美元兌 163.24 日圓，紐約尾盤貶值0.4%至163.17。這波走勢發生之際，美伊戰爭緊張再起推高油價，美元也隨美國公債殖利率上升而走強。

儘管日本當局 4 月 28 日至 5 月 27 日期間已斥資 11.73 兆日圓（719 億美元）捍衛日圓，但地緣政治風險、財政疑慮和龐大利差，仍持續壓抑日圓。日本財務大臣片山皋月上周也以數周來最強烈措詞，警告可能干預匯市。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%至101.173。

野村證券首席外匯策略師後藤祐二郎在報告中說：「如果油價維持高檔，且沒有干預，美元兌日圓可能會繼續緩步走高。當局反應仍會是今天市場關注焦點。」

彭博 Markets Live 宏觀策略師 Brendan Fagan 表示，日圓跌至 1986 年 12 月以來最弱水準，加上全球殖利率上升和能源成本走高，使日本當局可用的有效政策回應嚴重不足。

日本 匯率 美元指數

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