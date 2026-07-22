台積電擬調漲晶片價格 美分析師：英特爾受惠有限

日經亞洲報導，台積電預計明年調漲晶片價格。摩根大通科技產業分析師哈戈谷評估，英特爾可能難以從這波漲價中受惠太多，隨台積電導入2奈米以下A16、A14製程技術，仍將穩居先進晶片製造的領導地位。

台積電ADR今天表現亮眼，收漲5.55%。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述多位消息人士報導，台積電預計2027年調漲先進製程與成熟製程晶片價格，漲幅最高達10%，以反映不斷提高的原物料、製造設備。

知情人士表示，基本漲幅介於5%至10%之間，取決於客戶和產品。

台積電調漲晶片價格市場早有預期。台積電表示，不評論價格問題，但台積電定價策略始終是策略導向而非機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值。

美國財經媒體「巴隆周刊」（Barron's）指出，台積電任何的調整都牽動著整個科技產業。今年大型科技公司在AI基礎設施方面的支出預計將達到6500億美元。隨著台積電等供應商調高價格，這項支出只會持續增加。

摩根大通預期，AI資本支出到2027年將增加至超過1兆美元。

「巴隆周刊」指出，哈戈谷（Gokul Hariharan）原本預期台積電將於2027年把先進製程晶片的價格調高8%至10%，因應台積電在美國擴廠及其他海外支出增加。

哈戈谷在一份研究報告中指出，雖然英特爾（Intel）正積極將自己定位為台積電之外可行的替代選擇，但它可能難以從這波漲價中受惠太多。

哈戈谷評估，台積電可望在N2與A16製程的前兩波需求中，維持95%以上的市占率；而A14製程目前的開發進度，也能讓台積電持續大幅領先英特爾與三星電子旗下的晶圓代工事業。A14可望於2029年開始貢獻營收。

另外，美國防火牆設備商Fortinet今天宣布，將採用英特爾的晶圓代工服務，生產下一代資安晶片。這也是陳立武出任執行長後，英特爾晶圓代工業務首家公開具名宣布合作的客戶。英特爾向CNBC表示，Fortinet的SP6晶片將採用Intel 4製程生產。