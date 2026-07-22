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台積電ADR強彈5.6% 較台北交易溢價14.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二大漲5.6%，收在424.61美元，較台北交易溢價14.2%。

美國股市周二收高，終止連續三日跌勢。晶片股強勢反彈，帶動那斯達克指數領漲，投資人也等待 Alphabet、特斯拉和英特爾等科技大廠財報，評估 AI 投資熱潮能否延續。

道瓊工業指數上漲 385.38 點，漲幅 0.7%，收 52,224.64 點；標普 500 指數上漲 65.92 點，漲幅 0.9%，收 7,509.20 點；那斯達克綜合指數上漲 329.13 點，漲幅 1.3%，收 25,837.21 點。那斯達克 100 指數上漲 1.9%，創三周來最大單日漲幅。

費城半導體指數大漲 5.2%，創一個月來最大單日漲幅，收復近日部分失土。費半上周五收盤時已較 6 月底歷史高點回落逾 20%，陷入熊市。周二記憶體和儲存設備股領漲，SanDisk 大漲 14.3%，為標普 500 指數表現最佳成分股；威騰電子（WD）大漲 12.5%，美光上漲 12.2%，希捷科技漲逾 10%。英特爾在周四財報前上漲 8.6%，AMD 漲逾 8%，應用材料也漲逾 7%。

台灣加權股價指數周二狂漲1783.17點，創史上最大漲跌，收在44,232.87點。台積電（2330）漲3.9%收在2,410元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,751.30 +5.55 2,410.00 14.16

日月光投控 ASX US 648.12 +8.43 633.00 2.39

聯電 UMC US 137.30 +4.38 134.50 2.08

中華電 CHT US 139.38 +0.99 139.00 0.27

台積電ADR 台積電 台北

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