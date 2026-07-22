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科技股反攻美股收高 費半狂飆逾5%、台積電ADR暴漲5.55%

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美晶片股回勇 記憶體大廠見2位數漲幅

中央社／ 華盛頓21日專電

美股3大指數今天在晶片股回勇激勵下走高。市場預期本週公布財報的Alphabet、IBM與特斯拉表現不俗，那斯達克與費半指數均止跌回升，記憶體大廠出現2位數漲幅。

美國股市21日在晶片股回檔激勵下，道瓊、標普500指數上漲0.74%、0.89%。近期受資金輪動與AI估值過高影響的那斯達克與費城半導體指數止跌回升，上漲1.29%與5.21%。

記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）美國存託憑證（ADR）與美光（Micron）一掃頹勢，分別大漲13.75%與12.17%。晶片類股英特爾（Intel）與超微（AMD）在利多消息刺激下，漲幅達8.64%、8.11%。台積電ADR上漲5.55%，盤後交易續走高。

谷歌母公司Alphabet、國際商業機器公司（IBM）與特斯拉（Tesla）本週將公布業績，市場將檢視國際競爭下，AI投資獲利趨向與下半年營運展望。

中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）日前公布AI模型Kimi K3，並計劃在香港上市尋求資金，仍是市場焦點。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，計劃上市的美國AI王牌新創OpenAI與Anthropic高層認為，成本低廉的AI興起，特別是中國業者的大型新模組，將引領市場進入反烏托邦的未來，欠缺監管將造成安全風險。

但也有分析師研究AI產業後認為，這兩家公司準備上市，所言僅為了消除競爭。

SK海力士 Alphabet 那斯達克

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