科技股反攻美股收高 費半狂飆逾5%、台積電ADR暴漲5.55%

全球貿易又面臨新難題；在荷莫茲海峽商船頻頻遇襲之際，葉門胡塞也威脅將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，而不只中東兩大原油航運通道面臨「雙峽危機」，連巴拿馬運河都宣布將削減部分船舶預約通行量，加劇全球經濟壓力。

2026-07-22 01:50