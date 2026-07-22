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科技股反攻美股收高 費半狂飆逾5%、台積電ADR暴漲5.55%

聯合新聞網／ 綜合報導
美股21日強勁反彈，費城半導體指數單日飆漲逾5%，台積電ADR大漲5.55%至424.61美元。 路透社
美股21日強勁反彈，費城半導體指數單日飆漲逾5%，台積電ADR大漲5.55%至424.61美元。 路透社

美股於 21 日（週二）迎來強勁反彈，科技股與半導體族群展現猛烈回升力道，帶動四大指數全數走揚。其中，費城半導體指數（SOX）表現最為亮眼，單日狂飆 612.32 點，漲幅高達 5.21%，收在 12,356.16 點。

半導體龍頭台積電 ADR（TSM）成為市場吸金焦點，盤中買盤湧現，終場大漲 22.31 美元（+5.55%），收在 424.61 美元。

美股主要指數表現

費城半導體指數：上漲 612.32 點 (+5.21%)，收 12,356.16 點

道瓊工業指數：上漲 385.38 點 (+0.74%)，收 52,224.64 點

那斯達克綜合指數：上漲 329.13 點 (+1.29%)，收 25,837.21 點

標普 500 指數：上漲 65.92 點 (+0.89%)，收 7,509.20 點

半導體 台積電ADR 台積電 TSM 美光 美股

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