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科技股吹反攻號角 美股收高費半大漲逾5%

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
科技股反攻助美股回升，費半指數飆升逾5%。 歐新社資料照
科技股反攻助美股回升，費半指數飆升逾5%。 歐新社資料照

中東緊張推升國際油價上揚之際，科技股吹起反攻號角，率美股主要指數今天收紅、扭轉過去數日跌勢，其中費半指數勁揚逾5%。若干美國科技大廠預計本週稍後公布財報。

道瓊工業指數上漲385.38點或0.74%，收報52224.64點。

標普500指數揚升65.92點或0.89%，收在7509.20點。

那斯達克指數攀漲329.14點或1.29%，收25837.21點。

費城半導體指數勁揚612.31點或5.21%，收12356.16點。

美股 科技股 道瓊工業指數

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