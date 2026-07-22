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科技股吹反攻號角 美股收高費半大漲逾5%
中東緊張推升國際油價上揚之際，科技股吹起反攻號角，率美股主要指數今天收紅、扭轉過去數日跌勢，其中費半指數勁揚逾5%。若干美國科技大廠預計本週稍後公布財報。
道瓊工業指數上漲385.38點或0.74%，收報52224.64點。
標普500指數揚升65.92點或0.89%，收在7509.20點。
那斯達克指數攀漲329.14點或1.29%，收25837.21點。
費城半導體指數勁揚612.31點或5.21%，收12356.16點。
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