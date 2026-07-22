美中9月舉行AI會談

路透報導，消息人士透露，美國與中國大陸計劃9月舉行人工智慧（AI）會談，時間可能會在大陸國家主席習近平9月訪美前，會談將由美方主導，主要由美國財政部長貝森特領軍，其他參與者仍在初步討論。

今年5月在北京登場的川習會期間，中方表示兩國元首已就AI問題進行了建設性交流，並同意展開政府間對話；貝森特先前曾說，美中將討論如何為人工智慧的發展建立安全規範。

這將是川普執政以來首次正式的中美人工智慧對話。路透指出，美國已經限制向中國大陸出口一些最先進的人工智慧晶片，新聞媒體Axios報導，面對中國大陸開源人工智慧模型日益增長的能力和普及程度，華盛頓正在考慮限制美國公司使用這些模型。

消息人士還指出，中國大陸希望與美國就人工智慧問題進行真正的接觸和技術討論，而不是政治會談。

全球戰略顧問與商業外交公司DGA-Albright Stonebridge Group合夥人Paul Triolo對路透表示，這是雙方第一次磋商AI議題，不太可能解決任何重大問題。