美國總統川普 對加國商品加稅50%

白宮20日宣布，美國總統川普已簽署公告，將對包括葡萄酒、曲棍球桿和水泥等多項加拿大商品，加徵50%關稅，指控加拿大歧視美國出口商品，在酒類、汽車和乳製品領域對美方採取不公平措施。美加關係不斷惡化，恐將逐步從貿易爭端演變為更深層的政治與戰略裂痕。

川普政府高級官員指控，加拿大部分省份停止採購美國酒類，並對美國汽車加徵關稅及歧視美國起司。新關稅預定30天後生效，不過，包括能源、鉀肥、關鍵礦產、魚類等部分重要進口商品，及鋼鐵、鋁等適用美國國安關稅商品排除在外。

加拿大總理卡尼在聲明中回應，加拿大「已準備好與美國展開接觸」，以解決這場持續數月的貿易爭端。但安大略省省長福特主張加拿大應予以反擊，魁北克省省長弗雷切特則稱這些新威脅「毫無道理且令人擔憂」。