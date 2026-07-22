航行風險高 船東加碼獎金

隨著荷莫茲與紅海航線的緊張情勢不斷升高，有船東開出額外加碼六個月薪資作為獎勵的條件，試圖說服船員航經荷莫茲運油。這使得船員們面臨殘酷的抉擇：是否要冒著生命危險，接受可觀的金錢回報？

彭博資訊報導，全球最大型超級油輪船東之一、總部位於首爾的長錦商船（Sinokor）向旗下船員提出這項方案，內容是執行一趟往返航程，先前往沙烏地阿拉伯或伊拉克裝載原油，再運往阿曼灣卸貨。根據彭博取得的一份上周稍晚、也就是在本周最新一波商船遭攻擊前所發出的文件，該公司表示，若船員完成整趟往返航程，將額外提供六個月薪水作為獎勵，而整趟航程預期費時約一個月。

根據聯合國旗下航運機構的資料，自2月底中東戰爭爆發以來，至少已有59艘商業船舶在波斯灣及周邊水域遭到攻擊，造成17名船員死亡。

在多數船舶上，薪資最高的是船長，他們擁有最終的航行決策權。根據兩家航運公司的主管表示，油輪船長月薪最高可達1.5萬美元。