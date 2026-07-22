三大航道危機 衝擊全球

全球貿易又面臨新難題；在荷莫茲海峽商船頻頻遇襲之際，葉門胡塞也威脅將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，而不只中東兩大原油航運通道面臨「雙峽危機」，連巴拿馬運河都宣布將削減部分船舶預約通行量，加劇全球經濟壓力。

由於關鍵水源供水吃緊，航運代理商Norton Lilly 21日表示，巴拿馬運河管理局（PCA）將暫停部分船舶通行預訂機制，原因之一是，聖嬰現象恐將來襲，導致該運河賴以調整船閘水位的加通湖水位降低、水源流量減少。

Norton Lilly在官網公告，鑑於加通湖目前及預估水位，巴拿馬型船閘（Panamax locks）所謂「第三時段」的每日競標，將自25日起暫停，直至另行通知。如此一來，每日可預約通行的船舶數量將從36艘減至34艘，第一及第二時段的名額競爭也會加劇，而尚未確認預約的船隻，恐面臨「更大挑戰」。

日本Weathernews數據顯示，在2023至2024年上次聖嬰現象期間，巴拿馬運河每月通行船舶數量，從2022年12月的1,523艘高點，降至2024年2月的1,054艘低點。另據PCA，加通湖目前水位略低於7月的五年平均，且未來數月預料持續下降。

美伊戰爭爆發後，荷莫茲海峽航運幾近停擺，而獲伊朗支持的葉門胡塞武裝組織20日則宣布，對沙國實施海上封鎖，也揚言威脅行經紅海曼德海峽船隻，恐讓這條替代航道也陷入危機。

若紅海南端出入口遭關閉，將切斷沙國用來替代荷莫茲海峽的輸出的原油海運要道，直接衝擊沙國透過紅海港口延布港（Yanbu）出口的原油。大宗商品研究公司Kpler數據顯示，沙國為了避開荷莫茲風險，自4月以來，已將每日從延布港出口的原油與燃料提升至平均超過450萬桶，其中約70%運往亞洲。

彭博分析師則估計，目前約400萬桶，相當占全球供應量4%的原油通過這條航線，根據彭博的標準彈性係數，即供應減少1%、價格上漲4%，若紅海航線被封鎖，油價可能重返每桶100美元以上。今年油價最高曾達每桶126美元，而歷來最高紀錄是2008年創下的147美元。

曼德海峽連接紅海與印度洋亞丁灣，是中東、歐洲與亞洲之間原油及燃料運輸重要航線。亞洲與中東運往歐洲的柴油與航空燃油供應，也通常會經曼德海峽。自2023年青年運動開始攻擊紅海商船以來，許多船隻已改道繞行非洲好望角，使全球貿易成本增加、運輸時間延長。

Kpler商品研究主管史密斯說，依賴這些原油的亞洲煉油商可能面臨約一個月的延遲，因為油輪將被迫繞行好望角，「第一個月的影響將非常巨大」。

這種中斷將造成物流瓶頸，原因是滿載的超大型油輪無法通過蘇伊士運河，而連接紅海與地中海的埃及蘇伊士-地中海輸油管容量有限且固定，無法快速增加輸送量。

Stratas Advisors顧問公司總裁佩西表示，影響將遠遠超出石油市場，「也將削弱整個全球經濟，在某個時間點，甚至可能導致全球經濟衰退」。佩西說，油價可能重新突破每桶115至120美元，同時，由於船舶必須繞行非洲，航運費與保險費用也將上升。