聯合再生搶攻美AI電力商機 攜手中美晶蓋太陽能廠

太陽能大廠聯合再生（3576）昨（21）日宣布，攜手中美晶（5483）前進美國設立年產能1GW（10億瓦）的太陽能模組廠，搶攻美國AI資料中心建設潮帶來的當地龐大電力商機，新廠更是「未演先轟動」，光靠聯合再生現有客戶，即可吃下新廠七、八成產能，為業績加分。

這是台灣太陽能業歷來在美國產能規模最大的模組廠設廠案，搭上川普政府「美國製造」政策列車。聯合再生能董事長洪傳獻表示，該公司源耕耘美國超過十年，從電站的投資一直到模組的銷售，對當地的市場十分熟悉，「此刻是赴美設廠最佳時機」。

中美晶董事長徐秀蘭指出，全球掀起AI熱潮，美國更是龐大的AI市場，在美國的AI資料中心如今不只要蓋機房，更要同步提出綠電方案，讓太陽能迎來新一波需求。看準這股趨勢，美國AI資料中心快速擴建，也催生一句新口號「Bring Your Own Lunch（自己帶電來）」。

看好美國AI資料中心催出龐大的「自己帶電來」綠電商機，聯合再生與中美晶目前正在全美九個州物色設新廠位置，合資公司總投資金額約4,000萬美元（約新台幣13億元），預計基地或廠房租賃方案確定後約一年即可量產出貨，而現有客戶需求已可支撐新廠七至八成以上產能。

根據雙方規劃，新合資公司由中美晶持股51%、聯合再生持股49%，並找來在太陽能產業擁有數十年經驗的茂迪（6244）前總座葉正賢負責領軍，踏出台廠深耕美國市場的關鍵一步。

洪傳獻指出，隨著美國政府正積極推動能源自主與製造業回流，加上AI資料中心快速發展也帶動低碳電力需求升溫，均促使市場更加重視在地製造，考量美國太陽能市場每年約有40至50GW的龐大商機，將可助益後續新公司出貨。

徐秀蘭強調，美國客戶現在不只看產品價格，也愈來愈在意能否長期穩定交貨、產品來自哪裡，以及供應鏈是否值得信任。改採美國在地製造後，可減少跨境運輸及物流波動帶來的風險，產品的交期、供應穩定性及來源也會更透明。

業界人士分析，聯合再生與中美晶強強聯手，將有資源整合、開拓出海口，以及改寫競爭格局等三大競爭優勢。而且若建廠與接單順利，也意味著成功為台廠再次重啟國際市場的大門，不再受制陸系競爭對手削價競爭，對台灣太陽能產業重返國際舞台可說是意義非凡。