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南韓外交部培訓系統遭駭

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓外交部官員21日說，其培訓機構的線上教育系統遭駭客入侵事件，似乎有「大量」數據遭洩漏，很可能已導致外交系統所有人員的姓名和登入密碼等個人資料外洩，但所幸並未涉及身分證字號、手機號碼和住家地址等更敏感的個資。

南韓外交部21日表示，2月初已接獲相關機關通知，其轄下韓國國立外交院（KNDA）的線上教育系統遭到可疑入侵；當時已立即關閉系統，至今未恢復上線，且相關調查仍持續進行，「不排除任何可能性，包括海外駭客組織涉入」，因此將這起事件視為與國家安全有關。

外交部官員指出，包括退休人員在內的所有人，可能都受影響；而被駭系統存有的約1萬筆個資，在最壞情況下可能已全數遭竊。

電商巨擘酷澎去年用戶資料大規模外洩事件令人記憶猶新，如今連政府外交系統也遭駭。

南韓 駭客 手機號碼

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