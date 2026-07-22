SpaceX市值蒸發逾1兆美元

SpaceX市值在一個多月前創新高後，如今蒸發了逾1兆美元，排名從全美第五大公司跌至第八大，而且表現遜於那斯達克交易所的多數大型掛牌案。

SpaceX在美國公司市值排行榜上一度高居第五，不僅領先亞馬遜，還一度逼近微軟。但SpaceX上周股價跌破首次公開發行（IPO）價後，市值落後博通；20日為止，股價更連續七天收低，這段期間價值銳減21%，導致市值遭Meta超車，落居美國第八大企業。

根據彭博資訊，SpaceX表現遜於那斯達克交易所的近80%大型IPO案，由於動能交易出場，未來股價可能會持續低迷。

流入SpaceX ETF的資金，經歷IPO的爆發潮後迅速降溫；6月底以來，相關ETF的累計進帳持平在9億-10億美元。

SpaceX是動能交易的主要標的，現在此類交易出場，讓原本績效亮眼的SpaceX和晶片股掉頭重挫，並逐漸成為做空目標。