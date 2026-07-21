拚AI主權！南韓科技部：年底前推出本土開發免費AI聊天機器人

韓國計劃今年將推出一款採用本土開發技術、免費的人工智慧（AI）聊天機器人服務，希望降低民眾對於外國AI平台的依賴。

法新社報導，根據市場研究公司Wiseapp-Retail 2月調查結果顯示，韓國5100萬人口約半數使用生成式AI服務，其中絕大多數（近2300萬人）使用由美國AI公司OpenAI開發的ChatGPT。

隨著這項技術的普及，各國對於開發本土AI模型以滿足自身安全、隱私和商業利益的所謂「AI主權」也越來越關注。

科學技術情報通信部發言人今天表示，政府正推動一項倡議，目標於年底前推出一款通用型AI聊天機器人，以及能夠執行更複雜任務的AI代理人。

該部部長裴慶勳在記者會中表示，若要說服使用者放棄目前付費使用的外國AI服務，就必須提供更優質服務。

他表示，在「全民AI」（AI for All）計畫下，政府首要之務在於整合公共AI代理服務，提供在現有外國平台上缺乏的功能。

韓國計劃從明年起進一步將這套系統擴展成為個人化AI代理人，能夠協助用戶執行諸如資產管理、學習輔助及退休規劃等任務。

韓國總統府政策室長金容範今天在臉書發文表示，免費提供本土AI服務能鼓勵使用者採用國產平台，累積需求和資料，進一步帶動本土AI市場發展。

金容範表示，公共AI代理人還能協助民眾確認和申請相關政府服務。