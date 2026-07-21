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美股早盤／瑞銀：動能股賣壓近尾聲 費半飆4%、台積ADR俏
台灣和南韓的出口數據強健、加上晶片股的低接買盤出籠，帶旺股市，美股21日早盤四大指數同步攀揚。
道瓊工業指數早盤上漲0.3%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.8%，費城半導體指數飆升4%。
台積電ADR攀升4%、輝達攀升1.7%。
晶片股上周出現一年多來最劇烈的單周跌幅後，逢低進場的買家現身，推升股價。
瑞銀交易部門表示，動能股的賣壓也許接近告終，為投資人重建AI和晶片股部位創造機會。CaixaBank也說，鑒於市場有些部位仍高度集中，波動性可能維持高檔，但這波修正既深且廣，足以緩和對股票估值過高的憂慮。
然而，伊朗支持的葉門青年運動組織（又譯胡塞）宣布，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，導致布蘭特原油升破每桶90美元。高盛警告，油價到第4季可能漲破每桶120美元。這並非高盛的基本預測，但該投銀說，年底油價偏向出現上行風險。
另外，市場也關注科技巨擘即將出爐的財報，字母公司財報定22日發布，微軟、Meta、亞馬遜財報則在下周出爐。
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