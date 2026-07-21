60國恐遭加稅！金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

美國總統川普的全球臨時10%關稅預計24日到期，英國「金融時報」今天報導，川普最快本周就可能以強迫勞動為由，對數十個國家祭出新一輪關稅，彭博預期台灣稅率為10%。

金融時報（Financial Times）報導，本周可能公布的關稅是基於60國針對強迫勞動的做法，稅率介於10%至12.5%之間。美國是在今年3月根據1974年貿易法第301條啟動相關調查。

美國貿易代表署（USTR）上月依貿易法第301條款，針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對60個經濟體加徵關稅，對台灣的建議稅率為10%。報告寫道，台灣似乎正採取步驟履行有關禁止強迫勞動產品進口的承諾，但目前在法律上未禁止這類產品。

行政院台美經貿工作小組表示，美方肯認台美簽署的對等貿易協定（ART），因此台灣被列為建議課徵較低稅率10%的14國之一。此次公告僅是301調查程序之一，最終稅率尚未定案，台灣有信心取得逆差國中相對優惠待遇。

勞動部也將與經濟部建立跨部會審定程序，以貿易法為法源，限制輸入強迫勞動貨品。

金融時報指出，美國也已就產能過剩，展開另一項301調查，並就相關提案舉行公開聽證會。

產能過剩301調查的對象包括台灣，以及歐洲聯盟、中國、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、孟加拉、墨西哥、日本和印度。