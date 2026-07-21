烏克蘭表現「令人滿意」 IMF再放行220多億元貸款助戰時經濟續命

國際貨幣基金（IMF）今天表示，在審查完烏克蘭的貸款執行計畫後，已同意立即放行約6億9000萬美元（約新台幣223億元）貸款。

法新社報導，這筆放款包括在IMF提供給烏克蘭的81億美元（約新台幣2616億元）融資方案，如今累計撥款金額已達約22億美元（約新台幣711億元）。

烏克蘭在2022年2月遭到俄羅斯全面侵略，至今已4年多。目前除了努力維持經濟穩定及推動改革，同時還面對俄國近來加強轟炸。

IMF今天表示：「烏克蘭儘管面臨俄羅斯持續戰爭行為、外部環境更具挑戰性及風險依舊格外高，仍維持總體經濟與金融穩定。」

IMF補充說，烏克蘭的計畫執行成效一直「大致令人滿意」。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在執行委員會討論後指出，烏克蘭在戰爭下仍「持續展現卓越韌性」，而守住總經穩定依舊是烏克蘭當前優先要務。

喬治艾娃呼籲烏克蘭採取「謹慎的財政政策」和貨幣政策，同時搭配措施來維繫金融體系韌性。