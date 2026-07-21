30天後生效…川普關稅戰恐重創加國經濟 加深彼此政治戰略裂痕

美國總統川普最新宣布，將對多類加拿大商品加徵額外50%的關稅，並於30天後生效。專家分析，若新關稅最終全面上路，加拿大經濟恐將遭受重大衝擊；更值得關注的是，加美關係不斷惡化，逐步從貿易爭端演變為更深層的政治與戰略裂痕。

美國最新針對加拿大開徵的關稅，是依據1930年「關稅法」第338條實施，這項條款允許美國總統在認為某個國家歧視美國商品時，無需國會批准，即可對該國商品徵收最高達50%的關稅。

路透社報道，這次新關稅涵蓋範疇極為廣泛，無論商品是否符合「美墨加協定」（USMCA）規定均受影響，包括葡萄酒、冰球棍、水泥及多種消費商品與工業物資等。但能源、鉀肥、魚類、關鍵礦產，以及先前已遭受鋼鋁、汽車和櫥櫃額外關稅影響的商品除外。

美國不斷擴大的保護主義舉措，已為加拿大產業與市場注入巨大的不確定性。

加拿大廣播公司（CBC）報導，安大略省商會主席提許（Daniel Tisc）指出，關稅實質上是對經濟成長徵稅，將推升生產成本、打亂供應鏈並迫使企業延後投資。「加拿大和美國的企業都已經厭倦這種無休止的威脅、報復與不確定性循環。」

金融專家沙莫塔（Karl Schamotta）分析，若50%關稅最終全面落地，將對加拿大經濟造成「毀滅性打擊」。儘管市場目前暫將其視為談判籌碼，但加元匯率下行壓力已日益顯現。

在美國宣布新關稅之前，加美跨國大橋協議爭議和野火責任和索賠問題，已經激化了兩國的矛盾。

「國家郵報」（National Post）政治專欄作家希金斯（Michael Higgins）說，美國總統川普與加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）長期不睦，原本外界期待總理卡尼（Mark Carney）執政後，可以為加美關係帶來新契機。未料，情況似乎更糟糕。

希金斯說，卡尼先推出「抬起手肘」（Elbows up）的政治宣傳，隨後在達沃斯經濟論壇演講，暗示中等強國需要反擊美國霸權。這似乎進一步惹惱川普，外交角力中開始摻入個人恩怨。

日前加美敲定跨越國境的侯艾國際大橋（GordieHowe International Bridge）收益分配，美國取得的利益遠高於最初的協議，而這座橋卻是加拿大全額出資興建。

希金斯說，協議遭曝光本已令總理卡尼感到尷尬，未料美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）還在社交媒體上炫耀美國勝利，稱這項協議是「交易的藝術」（The Art of the Deal），充分反映出美國政府如今對卡尼的尊重程度。

另一方面，加拿大爆發嚴重野火而令美國空氣品質受影響，遭川普威脅採取更多關稅措施，美國一些參眾議員則說要立法制裁加拿大及「應對這場暴行負責的加拿大政府官員」。這種圍攻的姿態，完全罔顧加拿大曾派員協助美國滅火的歷史，更令加拿大人感到憤慨，進一步加劇兩國關係裂痕。

加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在「金融時報」（Financial Times）發表文章表達對加美關係的深切憂慮，稱美國在過去80年一直是西方聯盟的核心領導者，但如今許多加拿大人已開始懷疑：如何能信任美國？

方慧蘭希望美國能修正路線，重新建立與加拿大和其他盟友的信任感。

她說，「全球威權勢力正在崛起，而且彼此的合作日益緊密。中國、伊朗及北韓都支持俄羅斯入侵烏克蘭，便是其中一個明顯例子。而世界民主盟國如果失去美國，民主世界無疑會變得更加脆弱；同時，美國也需要盟友支持，才能變得更加強大。」

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