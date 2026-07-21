快訊

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

AI交易近來震盪劇烈…這國股市意外成避風港

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲股市S&P/ASX 200指數，有望連續兩個月表現優於「MSCI亞太指數」。路透
澳洲股市S&P/ASX 200指數，有望連續兩個月表現優於「MSCI亞太指數」。路透

最近幾個月人工智慧（AI）交易導致的大幅波動席捲亞太股市，沒想到澳洲股市成了新興的避風港。

澳洲股市基準指數S&P/ASX 200，現正朝著連兩月表現超越「MSCI亞太指數」的道路邁進。這是2024年11月以來最長的連勝。亞太股市指標的「MSCI亞太指數」，因原先的推升主力半導體股一再下挫，本月延續6月跌勢。彭博新聞指出，只要這種趨勢仍在，澳洲更具防禦力的股市，或將繼續受到投資人青睞。

澳洲股市在AI交易大熱之時，因為欠缺對晶片製造商的投資，一度被認為是一大缺點。如今南韓、日本、台灣半導體股價挫跌，反而是展現韌性的主要來源。

澳洲股市未直接曝險於半導體製造，但是能提供投資人間接自AI熱潮獲益，正符合目前投資人仍想續追AI題材、卻希望避免半導體股票波動的情緒。澳洲股市現在表現最好的股票族群之一，就是資料中心的營運商。

另外，隨著AI建置，對於銅、鋁以及其他大宗商品的需求增加，澳洲相關的礦業公司亦被預期可以從中受惠。

不過，分析師提醒，澳洲內需市場因油價上升、擔心通膨升高正在轉弱；利率交換市場顯示，澳洲央行年底前再升息1碼的機率高達85%。成長放緩加上央行可能升息，會是未來六個月抑制澳股表現的兩大因素。

股市 澳洲 亞太 南韓 彭博 半導體

延伸閱讀

費半高點以來資金大換手！009826網羅全球近九成市值 掌握非AI類股輪漲契機

台股進高檔震盪 凱基投顧關注評價修正後 AI 供應鏈

兩類海外ETF 人氣不減

外資上周大賣台股87.6億美元 連四周賣超台、韓股市

相關新聞

科技股帶頭衝！韓股強彈收漲逾3% 盤中觸發暫停交易機制

韓國首爾股市今天收盤大漲逾3%，終止連續兩個交易日的跌勢，盤中甚至觸發買方程式交易暫停機制（buy-side sidec...

韓股震盪加劇 李在明促監管機構檢視槓桿型ETF

韓股近期震盪劇烈，與人工智慧（AI）晶片製造商股價掛鉤的槓桿型投資產品放大投資人損失，韓國總統李在明敦促金融監管機構採取...

不只度假天堂！印尼通過國際金融中心法案 峇里島列可能選址

印尼國會今天通過法案，將設立國際金融中心，先前有消息指稱峇里島（Bali）是可能選址之一

烏克蘭表現「令人滿意」 IMF再放行220多億元貸款助戰時經濟續命

國際貨幣基金（IMF）今天表示，在審查完烏克蘭的貸款執行計畫後，已同意立即放行約6億9000萬美元（約新台幣223億元）...

30天後生效…川普關稅戰恐重創加國經濟 加深彼此政治戰略裂痕

美國總統川普最新宣布，將對多類加拿大商品加徵額外50%的關稅，並於30天後生效。專家分析，若新關稅最終全面上路，加拿大經...

全球貿易雪上加霜 巴拿馬運河將限縮船舶通行

由於關鍵水源供水吃緊，巴拿馬運河將削減部分船舶預約通行數量，在中東地區航運壅塞擾亂貨運流動仍未解除之際，全球貿易又面臨新難題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。