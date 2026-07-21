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科技股帶頭衝！韓股強彈收漲逾3% 盤中觸發暫停交易機制
韓國首爾股市今天收盤大漲逾3%，終止連續兩個交易日的跌勢，盤中甚至觸發買方程式交易暫停機制（buy-side sidecar），主因投資人逢低買進科技權值股。
韓聯社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）終場上漲231.68點或3.56%，報6747.95點。
KOSPI指數早盤一度下跌，但在中午左右強力反彈，甚至觸發冷卻機制，暫停程式交易5分鐘。
大信證券（Daishin Securities）分析師李京旻（LeeKyoung-min，音譯）指出：「本地股市主要是受到聚焦於半導體的逢低買盤提振。」
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