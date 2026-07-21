科技股帶頭衝！韓股強彈收漲逾3% 盤中觸發暫停交易機制

川普總統19日與加拿大總理卡尼(Mark Carney)坐在一起觀看世界盃(World Cup)冠軍爭霸賽，20日便以加拿大對美國汽車、酒類、起司存有不公平歧視為由，宣布對加拿大商品加徵50%關稅。美聯社分析，川普此舉恐將帶來新一波經濟混亂，通膨加劇風險隨之升高，川普重返白宮之前原本關係密切的美加兩國恐將進一步決裂。

2026-07-21 14:30