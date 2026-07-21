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韓股震盪加劇 李在明促監管機構檢視槓桿型ETF

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
韓股近期震盪劇烈，總統李在明敦促金融監管機構採取「必要措施」。路透
韓股近期震盪劇烈，總統李在明敦促金融監管機構採取「必要措施」。路透

韓股近期震盪劇烈，與人工智慧（AI）晶片製造商股價掛鉤的槓桿型投資產品放大投資人損失，韓國總統李在明敦促金融監管機構採取「必要措施」。

法新社報導，韓國5月底推出分別追蹤三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK hynix）單一個股表現的2倍槓桿型ETF，這類投資產品可獲得單一股票兩倍獲利，但也須承擔兩倍損失，因此挨批讓散戶暴露於市場炒作與波動風險之中。

李在明今天在內閣會議上告訴金融監督委員會官員，應「迅速且積極地採取必要措施」，但他並未說明他支持採取哪些舉措。

韓國金融監督院（FSS）院長李燦鎮（Lee Chan-jin，音譯）6月在記者會上坦承，政府批准與國內最知名晶片股掛鉤的槓桿型基金流於草率，加劇市場波動。

韓國政府上週收緊這類產品的相關規定，將最低保證金門檻提高至3000萬韓元（約新台幣66萬元），且僅限以現金繳納。

在三星電子及SK海力士股價大幅上漲帶動下，韓國綜合股價指數（KOSPI）今年以來大幅攀升，迄今上漲了58%，但這波漲勢也伴隨著劇烈波動。

KOSPI在6月19日觸及9385點，創下歷史新高後，截至今天上午已下跌28%。

李在明 SK海力士 三星電子

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