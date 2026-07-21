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不只度假天堂！印尼通過國際金融中心法案 峇里島列可能選址

中央社／ 雅加達21日綜合外電報導
印尼將設立國際金融中心，峇里島（Bali）是可能選址之一。圖為峇里島海岸。法新社
印尼將設立國際金融中心，峇里島（Bali）是可能選址之一。圖為峇里島海岸。法新社

印尼國會今天通過法案，將設立國際金融中心，先前有消息指稱峇里島（Bali）是可能選址之一。

法新社報導，印尼財政部長波巴亞（Purbaya YudhiSadewa）表示，印尼國際金融中心（PFII）預期將吸引外資，並協助加速國家經濟成長。

波巴亞今天告訴國會議員：「PFII能吸引外國資本流入和永續投資組合，作為長期融資來源，以擴大國家經濟規模，從而促進印尼經濟加速成長。」

他說：「如果國家經濟能擴大並加速成長，將為印尼全國發展帶來長遠且重大助益。」

這項法案獲得一致通過，根據國會議員赫卡爾（Mohamad Hekal）說法，內容涵蓋金融中心制度架構以及稅務優惠措施。

赫卡爾還說將設立仲裁機構與專門法庭，針對中心內的相關案件進行審理及裁決。

法案文本目前尚未對外公開。

根據印尼經濟統籌部今年5月聲明，峇里島曾被列為金融中心的可能選址之一。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）設定印尼經濟成長率到了2029年達到8%的目標，藉由公共支出提升帶動成長。根據印尼中央統計局（BPS），印尼今年第一季經濟年增5.6%。

峇里島 印尼 國會

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