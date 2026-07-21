西門子收購EDA軟體公司 AI強化系統晶片設計

西門子（Siemens）數位工業軟體今天宣布，已協議收購電子設計自動化（EDA）軟體公司Precision Innovations Inc.，藉此透過人工智慧AI驅動的晶片規劃能力，擴展西門子的電子設計自動化軟體（EDA）產品組合，協助半導體團隊在系統級晶片（SoC）設計流程。

西門子透過新聞稿指出，因應SoC複雜度持續提升，Precision Innovations以開源OpenROAD架構開發EDA軟體，協助半導體團隊評估設計可行性、減少設計迭代次數並加速產品上市時程。

西門子指出，此次收購將為西門子EDA產品組合，新增AI驅動的晶片規劃與設計探索能力，進一步強化西門子現有數位設計與驗證解決方案。

西門子數位工業軟體旗下西門子EDA積體電路產品組合執行副總裁古普塔（Ankur Gupta）表示，SoC複雜度快速攀升，Precision Innovations加入後，將提升西門子支援客戶因應相關挑戰的能力，將PrecisionInnovations的AI驅動早期設計探索技術，整合至西門子EDA產品組合中，可大幅縮短晶片流片進程，並提升功耗、效能與面積（PPA）表現。