英國新首相柏能暗示擴大支出、新財相人選爆冷 英債殖利率衝高

英國新任首相柏能（Andy Burnham）20日表示，他上任的優先要務是幫助民眾緩解生活成本壓力，並考慮利用現有財政規則的「彈性」，同時意外任命前國防大臣希利（John Healey）為新任財政大臣，21日也將公布緩解民眾生活壓力的短期措施，顯露欲擴大支出，英國公債殖利率應聲攀揚。

英國十年來的第七位首相柏能20日在唐寧街10號外表示，政界人士未能提供提高生活水準所需的穩定環境，他將通過一系列短期措施及一項長期規畫，改變現狀。

他承諾21日將公布一系列短期措施，以緩解民眾生活壓力並說明財源，將讓「民眾能夠切身感受到且迅速見效」，知情人士透露，目前考慮中的選項包括移除帳單的現有綠能費用等。

柏能也矢言一定會推動社會照護改革，正尋求提高繳納所得稅的所得門檻，並將在接下來的預算案中，公布細節詳盡的支出計畫，今年稍後也會發布一項推動長期經濟轉型的計畫，他被問及是否會擴大舉債時說，「我們會遵守現有的財政規則，且顯然會運用其中的所有彈性」，「所有措施都不會拿經濟冒險」，暗示可擴大國家財富基金的職權，繞過財政限制。

出乎意料的是，柏能任命希利為新任財相，成為過去十年來第九位財相，而非原先各界預期的內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）。希利6月因不滿政府未擴大國防支出，而從前首相施凱爾政府請辭，現在他出任財相，意味著他必須尋求提高國防預算占國內生產毛額（GDP）比率到3%的財源。

雖然柏能的支出承諾都還在原則階段，但這些承諾的累計成本可能達數百億英鎊。這項舉措引發市場不安，拖累英鎊20日貶值0.2%，21日盤中維持在平盤附近，報1.3445美元，英國10年期公債殖利率20日上漲8個基點到5.03%，30年期公債殖利率漲9個基點到5.75%，為5月20日來最高。

經濟學家認為，希利遵循的財政規範導引，可能和前財相麗芙絲相同，但會擴大運用規則的彈性，然而這些彈性的潛在操作空間有限，市場聚焦於支出計畫，將帶給英國公債殖利率些許溢價。

此外，馬穆德留任內政大臣，也清楚顯示柏能依然想繼續推行高度爭議的移民改革，處理非法移民人數居高不下的問題。

劍橋大學公共政策教授蔻伊爾（Diane Coyle）認為，英國主要需要更多政策一致性，這也是柏能治理曼徹斯特近十年來所學到的教訓。柏能擔任大曼徹斯特市長長以來，這座北方城市已展現令人驚豔的成長，但基礎早在柏能上任前就已奠定，「扭轉頹勢要花很長的時間，需要政策與領導人士的一致性」。