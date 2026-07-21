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前外長轉換跑道涉利益衝突疑雲 匈牙利要查比亞迪投資案

中央社／ 布達佩斯20日綜合外電報導

匈牙利政府今天宣布，將對中國電動車大廠比亞迪（BYD）在匈牙利的大型投資展開調查。這項投資是前外長西亞爾托主導協商而成，他上週辭去國會議員職務，轉任比亞迪高階主管。

美聯社報導，由於西亞爾托（Peter Szijjarto）在外長任內曾協助比亞迪取得匈牙利政府大筆補助，他的轉換跑道已引發利益交換等質疑。

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）告訴國會議員，西亞爾托是前總理奧班（Viktor Orban）的親密盟友，任內曾以「數千億福林的公共資金、外交支持及國家基礎建設」協助比亞迪在匈牙利投資。

馬格雅今天表示：「我們將審查西亞爾托過去與比亞迪在匈牙利投資的所有相關決策、談判與政府承諾。」

他表示，調查範圍將涵蓋奧班執政期間提供給大型跨國企業的各項補助、租稅優惠、許可證、環保豁免及公共資金投資計畫。

馬格雅說：「我們將調查是誰做出這些決定、由誰擬定計畫、忽視哪些專業警告，以及這些決策對匈牙利納稅人、勞工、地方社區及環境帶來多大負擔。」

對於馬格雅指控西亞爾托任內涉及利益衝突一事，西亞爾托與比亞迪皆未做出回應。

西亞爾托任職外交部長期間，積極協助中國企業赴匈牙利投資，其中包括現任雇主比亞迪，而比亞迪在他任內也獲得了可觀的政府補貼。

2023年，西亞爾托宣布比亞迪將在匈牙利設立首座歐洲工廠，使這家中國車廠得以規避歐盟為保護本土汽車產業、針對中國電動車課徵的進口關稅。

2025年，西亞爾托宣布比亞迪將把歐洲總部及研發中心設於匈牙利首都布達佩斯（Budapest），並獲得200億福林（約新台幣20億元）的政府補助。

上述投資案是奧班政府推動匈牙利成為全球鋰電池製造重鎮策略的一環，目標是吸引多家中國電池製造商赴匈牙利設廠。

然而，相關政策引發當地居民、環保團體與反對黨抗議，擔心電池產業將加劇既有環境問題、衝擊匈牙利珍貴的水資源，並使匈牙利經濟更加依賴中國。

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