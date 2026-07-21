川普10%全球關稅7/24到期！改課60國新關稅 台灣可能稅率曝光

彭博報導，美國最高法院2月推翻美國總統川普的對等關稅後，白宮隨即依貿易法122條款對全球課徵為期150天的10%關稅，預計7月24日到期。川普政府已表明改用貿易法301條款的強迫勞動為由，針對全球60國徵收10%或12.5%的關稅，台灣可能落在10%的稅率。

另一方面，川普政府也正以產能過剩展開另一項301條款調查。USTR正檢視台灣、中國大陸、日本、南韓及歐盟等16個主要貿易夥伴，是否因製造業產能與生產過剩，對美國貿易造成不合理或歧視性負擔。調查尚未出爐，結果可能成為日後加徵更多關稅的依據。

美國最高法院2月20日否決川普政府依「國際緊急經濟權力法」徵收對等關稅的正當性，白宮當天變法援引1974年貿易法第122條規定對全球徵收10%關稅，為期150天，經國會批准可延長。但美國公共電視網報導指出，11月期中選舉接近，美國民眾對物價高漲日益不滿，國會不太可能延長這項關稅。

對此，美國貿易代表署（USTR）已指向改用貿易法301條款強迫勞動生產依據。根據USTR 6月2日調查報告提議，中國、日本、南韓等約60個國家未積極防止強迫勞動產品流通，擬加徵最高12.5%額外關稅，台灣則可能為10%。

彭博指出，這項報告未調查這些國家是否真的進口或生產強迫勞動製品，而是檢視各國是否明文禁止這類商品進口，以及是否確實執法攔截。此外，依照USTR的方案，各國適用10%或12.5%關稅，將視多項條件而定，還包括是否已與川普政府達成貿易協議。

報導指出，相較於有實施期限的122條款關稅，301條款關稅更具持久性。

受調查的60國占美國進口總額99.4%。彭博經濟研究估計，301條款關稅上路後，美國實際關稅稅率僅會從目前的10.7%升至11.2%。彭博經濟研究預期，中國商品的關稅稅率將為12.5%；加拿大及墨西哥的稅率預計為10%。