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中國開源AI攻城掠地 川普政府再次動念封殺

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
Moonshot AI上周發表的最新大型語言模型Kimi K3，以高效能、低成本及開源策略震撼全球，不僅迫使市場重新評估AI產業競爭格局以及美國科技巨頭長期享有的領先優勢，並且正在造就新的贏家與輸家。（美聯社）
Moonshot AI上周發表的最新大型語言模型Kimi K3，以高效能、低成本及開源策略震撼全球，不僅迫使市場重新評估AI產業競爭格局以及美國科技巨頭長期享有的領先優勢，並且正在造就新的贏家與輸家。（美聯社）

美國Axios新聞網披露，中國上週發布功能強大開源AI模型Kimi K3後，川普政府內部以形同禁令方式封殺外國開源AI模型的聲浪再起。

Axios認為若川普政府真付諸行動，將是一項能鞏固美國自家企業如OpenAI與Anthropic在人工智慧（AI）市場上主導地位的重大政策，然而支持創新與市場競爭的人士對此深感憂慮。

繼之前的深度求索（DeepSeek）後，中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）17日發布最新開源AI模型Kimi K3，實測顯示優於Anthropic的Claude Opus 4.8和OpenAI的GPT 5.5等模型，僅略遜兩公司最頂級的Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol。

中國又一次推出性能足與矽谷巨頭所開發、成本高昂且高度依賴龐大算力系統相抗衡的免費、開源AI模型，再次讓外界質疑：整個產業對資料中心的大規模投資熱潮是否真的合理。

Axios引述接近川普政府的人士透露，愈來愈多美企基於性價比開始採用中國開源AI模型，美國商務部去年曾考慮將幾家中國AI實驗室列入所謂實體清單（Entity List），規定美企需取得許可後方能使用，等同切斷美企對這些技術的使用權限。

這名消息人士指出，美國國家安全局（NSA）與白宮國家網路總監辦公室（Office of the National CyberDirector）去年曾考慮發布一份有關中國AI實驗室威脅的安全警示，欲勸阻美企採用中國AI技術。

白宮當時還一度考慮發布行政命令，規定美企只能在保證中國AI模型安全性、在發生安全漏洞時須承擔法律責任的情況下，才能持有中國AI模型；另一名接近政府的人士也透露，美國商務部去年夏天曾在政府內部傳閱一份規則草案，藉自身具維護國內供應鏈安全的權責，將目標對準中國的開源模型。

雖然當時美國政府內主張避免監管扼殺創新的官員最終否決上述所有方案，但目前包括前白宮顧問克瑞希南（Sriram Krishnan）等保護創新派多已離開政府，而主張以國家安全為優先的鷹派人士則愈來愈具影響力。

政府人事異動加上中國AI技術日益強大，讓推動限制中國AI模型的聲浪重新升溫。

知情人士告訴Axios，從實際操作面看，政府不一定需要祭出制式禁令，採取諸如調整政府採購規定、列入實體清單以及針對使用中國AI模型的美企發動輿論施壓等，就足以讓業者對使用中國AI產生顧忌。

接近政府的消息人士不諱言，美國一些領先的AI實驗室三不五時就會向政府提出禁止開源AI模型的發想。

白宮的外部AI顧問塞克斯（David Sacks）19日在社群平台X發文：「我們正身處AI政策的一個關鍵轉折。閉源AI實驗室在AI模型營收方面早已形成兩頭壟斷，如今又開始希望政府消滅它們的開源競爭對手。」

塞克斯長期以來一直警告，應避免監管政策淪為圖利美國一些最大AI實驗室並扼殺市場競爭的工具。

川普 OpenAI Kimi K3 月之暗面

延伸閱讀

美考慮禁用大陸AI大模型

美擬禁陸AI模型

中AI新模型「與美差距縮至3個月」 中媒：矽谷坐不住了

「月之暗面」發布新AI模型 DeepSeek 2.0式擔憂恐再現

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