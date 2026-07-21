本田與中國廣汽續簽合資協議 合作延至2038年

日本車企本田汽車昨天宣布，公司已與中國國有汽車巨頭廣州汽車集團達成協議，雙方合資項目將持續至2038年。

日本共同社中文網20日做了上述報導並表示，由於世界最大規模的中國市場競爭激烈，本田銷售不振，雙方的合作原本將於2028年到期，因此如何應對受到關注。

報導說，廣汽本田是本田在中國負責汽車生產銷售的首家合資公司，自1998年7月成立以來，在全球同步車型導入、「四位一體」（整合銷售、服務、零部件供應、用戶反饋和客戶管理信息）特約銷售服務模式、綠色低碳製造等，截至目前整車銷量累計突破1100萬輛。

本田中國指出，中國目前已發展成為全球規模最大的汽車市場，並隨著電動化、智慧化技術的快速發展，競爭日益激烈。在此背景下，本田和廣汽集團將充分發揮各自的技術和資源優勢，全力推動廣汽本田加速重塑核心競爭力，實現向新能源轉型，持續提供滿足用戶需求的多樣化產品。

另據陸媒南方網，上述續約澄清市場指廣汽本田關停部分生產廠房、縮減產能、業務收縮等傳言。

據表示，企業近期部分廠房設備調整、生產線優化關停，是基於新能源戰略轉型的產能結構性升級。企業透過整合傳統燃油車生產線、優化廠區產能布局，盤活現有生產資源，騰出產能與空間用於布局純電動、混動等新能源車型生產線，是車企迭代升級、提質增效的常態化產業調整動作，並非網傳的收縮退市。

共同社稍早前披露，受中國國產品牌崛起、電動車取代燃油車等趨勢的衝擊，日本3大車商今年上半年在中國新車銷量均下滑，其中豐田汽車銷量69.47萬輛，年減17.1%；日產汽車23.7018萬輛，下滑15.0%；新車型推出相對落後的本田表現尤為低迷，為20.5818萬輛，減少34.7%。

6月單月銷量方面，3家公司銷售數字也都低於上年同期，其中本田年增率連續29個月下滑。

報導說，中東局勢惡化導致燃料價格上漲，受此影響汽油車需求減少，拖累了銷量。燃料價格近期上漲趨勢雖暫歇，但日本車商認為燃油車需求短期內不會恢復。