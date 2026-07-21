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三星攜巴克萊首推聯名信用卡 在美搶攻金融服務市場

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
三星電子今天和英國巴克萊銀行合作推出在美國的首張聯名信用卡。圖擷自三星官網
三星電子今天和英國巴克萊銀行合作推出在美國的首張聯名信用卡。圖擷自三星官網

三星電子今天和英國巴克萊銀行合作推出在美國的首張聯名信用卡，深化在美國的金融服務領域布局，搶攻數位錢包，同時也暗示將擴大相關業務。

路透社報導，這張由巴克萊銀行（Barclays）發行的Visa信用卡「三星Galaxy卡」（Samsung Galaxy Card），開放用戶以Samsung Wallet申請、管理帳戶、追蹤消費並兌換回饋。

這張信用卡的推出，代表三星將正面迎戰美國支付服務龍頭Apple Pay。

目前科技公司和銀行正競相深化數位錢包與金融產品間的整合，致力讓智慧型手機成為支付財務管理的主要工具，三星和巴克萊都希望搭上這波商機。

巴克萊美國消費銀行（Barclays US Consumer Bank）卡務暨合作夥伴部門主管魏隆內（Doug Villone）表示，相較實體錢包，愈來愈多消費者傾向透過行動裝置來管理財務，這張數位信用卡能為消費者打造更流暢的支付體驗。

三星電子北美金融科技業務執行副總裁李時（SihLee，音譯）表示，70%的美國家庭擁有三星裝置，近30%的美國家庭擁有3件以上三星產品。

李時受訪時也透露三星有意跨足信用卡外領域的野心，他說：「我們與巴克萊建立的是一段長期策略性關係…儘管目前所有規劃安排還未到位，但我們確實打算深化合作，全方位探索各種產品與技術的可能性，只要對顧客有意義，我們就會持續推出相關服務。」

正力拚擴大美國消費者相關業務的巴克萊銀行也表示，他們看到更廣泛合作的機會。

魏隆內說，「當我們簽署合作關係時，只要對消費者有意義，我們自然會逐步尋找擴大合作的方式」，並稱巴克萊銀行一直積極尋求新的合作夥伴關係。

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