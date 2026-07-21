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中東危機外加美國施壓 歐盟甲烷罰則延至2030年

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導

在美國川普政府施壓要求放寬及中東危機延燒下，歐盟執委會今天籲請各成員國暫緩對違反歐盟甲烷排放法規的石油與天然氣公司開罰，預計寬限3年，延至2030年再開始實施。

路透社報導，包括美國、卡達、石油與天然氣產業團體乃至不少歐盟自家成員近幾個月持續施壓歐盟，警告若按原定期程自2027年1月起要求進口油、氣必須符合與歐洲同等的甲烷排放規範，恐嚴重妨礙歐洲確保燃料供應的能力。

歐盟執委會今天表示，為避免出現斷供，建議歐盟各國在2027、2028及2029年，暫時不要對違反甲烷法規的企業開罰。根據歐盟甲烷法規，未遵守規定的企業可能面臨最高相當於其年度營業額20%的罰款。

歐盟執委會表示，在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）持續遭封鎖以致全球能源市場供應緊張的背景下，這次做出調整並非無據；當前海峽運輸路線受阻已影響全球約20%石油與液化天然氣（LNG）的供應運輸。

但這種作法仍削弱歐盟這道全球首創、意在嚴格遏止甲烷逸漏的氣候政策。甲烷是一種極強的溫室氣體，也是僅次於二氧化碳排放、造成氣候變遷的第二大元凶。

華爾街日報指出，歐盟的甲烷法規要求企業監測並申報所進口石油、天然氣及煤炭的甲烷排放情況，並計劃最終對每單位進口能源所允許排放的甲烷量設定上限。

但產業團體及部分歐盟內部的能源出口成員表示，這些規定過於嚴苛，恐使歐盟更難滿足自身的能源需求。

荷莫茲海峽的石油與天然氣運輸受阻，讓高度依賴進口能源的歐洲更形憂慮。目前高昂的能源價格正嚴重削弱歐洲企業與美、中等地同行的競爭力。

美國及其他能源出口國一直敦促歐盟放寬甲烷排放規定。諸如埃克森美孚（Exxon Mobil）等一些跨國美企在歐洲設有子公司，子公司會從歐盟以外地區進口能源，因此同樣受到這項法規約束。

美國、卡達、阿爾及利亞與奈及利亞等國的能源部長上月在一封聯名信表示，他們認為「看不到任何可行方法能符合」歐盟的甲烷法規，呼籲歐盟延後實施罰則，並修改相關法律。

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