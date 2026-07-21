日股開盤後勁揚逾1%、韓股由黑翻紅 SK海力士力搏反彈

亞股開盤後表現不一，隨著美國晶片股賣壓舒緩，日股在休市後重新開市勁揚逾1%，韓股一度下跌逾1%又拉回平盤之上，反映多空力道拉鋸。

日經225指數上漲1.2%至64,907.69點。東證指數上漲1.1%至3,961.35點。

金融股支撐日股大盤，而上周大跌的記憶體股鎧俠今天盤中大漲6.33%，至每股55,410日圓。

韓股Kospi指數開盤時一度下跌超過1%，稍後由黑翻紅，上漲約0.5%。

SK海力士反彈至平盤之上，三星電子勁揚逾1%。

野村資產管理公司首席策略師石黑英之表示：「像鎧俠這類股票，上周末曾觸及每日跌停，仍容易受到融資追繳引發的賣壓影響。此外，與AI相關的股票也可能因供需因素而出現較大波動。」