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日股開盤後勁揚逾1%、韓股由黑翻紅 SK海力士力搏反彈
亞股開盤後表現不一，隨著美國晶片股賣壓舒緩，日股在休市後重新開市勁揚逾1%，韓股一度下跌逾1%又拉回平盤之上，反映多空力道拉鋸。
日經225指數上漲1.2%至64,907.69點。東證指數上漲1.1%至3,961.35點。
金融股支撐日股大盤，而上周大跌的記憶體股鎧俠今天盤中大漲6.33%，至每股55,410日圓。
韓股Kospi指數開盤時一度下跌超過1%，稍後由黑翻紅，上漲約0.5%。
SK海力士反彈至平盤之上，三星電子勁揚逾1%。
野村資產管理公司首席策略師石黑英之表示：「像鎧俠這類股票，上周末曾觸及每日跌停，仍容易受到融資追繳引發的賣壓影響。此外，與AI相關的股票也可能因供需因素而出現較大波動。」
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