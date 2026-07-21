油價漲約1%後維持高檔、金價小跌 憂紅海也遭封鎖堵了中東兩大油路

國際油價今天（21日）開盤後持平，在周一上漲約1%後維持在高價，因美國與伊朗持續在中東交火，加上葉門武裝團體青年運動（Houthi，又譯胡塞組織）宣布正對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，將衝擊紅海航運，使得油價居高不下。金價周一小幅走低，因美伊衝突不斷升級，推高了能源價格，連帶推升升息前景。

西德州原油8月期貨今天開盤後在平盤上下拉鋸，報每桶83.17美元，此前兩個交易日累計上漲逾5%。

布蘭特原油9月期貨周一收漲1.12美元，漲幅約1.3%，報每桶89.22美元，盤中一度升至91.42美元，為6月11日以來最高。

現貨金價周一收盤跌0.23%，今天開盤維持在平盤，報每英兩4,007.21美元。

在美國總統川普矢言伊朗將為殺害美軍士兵「付出代價」後，美軍已連續第10天發動攻擊。伊朗則以飛彈與無人機襲擊科威特作為回應。

周一，獲伊朗支持的葉門青年運動組織表示，將禁止來自沙烏地阿拉伯的海上航運，威脅紅海這條重要航線。該航線可讓沙國透過一條橫跨全國的輸油管線，將數百萬桶原油運往紅海港口出口，藉此避開利用荷莫茲海峽運輸。沙烏地外交部表示，將依據國際法採取一切必要措施，保護本國船隻安全。

Tortoise Capital資深投資組合經理Rob Thummel表示：「如果基礎設施，尤其是航運通道遭到干擾，油價可能會因此大幅飆升。」他指出，胡塞武裝的威脅令人擔憂，「目前原油庫存已有所下降，市場幾乎沒有犯錯的空間」。

儘管如此，外交斡旋仍在持續。伊朗表示，調停方正就緩解衝突提出方案並與各方保持接觸；路透則報導，有一項提議主張雙方暫停攻擊10天。近期原油價格一直隨著市場對衝突升級或降溫的預期而劇烈波動。

在伊朗於周末襲擊多艘船舶後，周一荷莫茲海峽的航運幾乎陷入停擺。根據船舶管理公司Dynacom Tankers Management表示，超大型油輪Acheloos與一艘較小型燃料運輸船均在該水道遭到攻擊。

英國海事貿易行動辦公室周二清晨表示，根據多方通報，一艘油輪在阿曼利馬東北方的荷莫茲海峽遭到不明飛行物擊中，但未透露船名。目前尚不清楚，這起事件是否與Dynacom管理船隻遭襲事件屬於不同攻擊。

荷莫茲海峽周邊局勢急劇惡化，也迫使部分船東祭出高額獎金，吸引船員願意航經這條高風險航道。全球最大的超大型油輪船東Sinokor Group表示，只要船員完成一次往返荷姆茲海峽的航程，公司將額外發放六個月薪資作為獎勵。