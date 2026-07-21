「野火關稅」仍在醞釀！川普對加拿大再揮大棒 葡萄酒等商品加稅50%

白宮20日宣布，美國總統川普對包括葡萄酒、曲棍球桿和水泥在內的部分加拿大商品額外加徵50%關稅，並指控加拿大歧視美國出口商品。

華爾街日報與Axios報導，白宮在聲明中表示，加徵關稅是為了回應加拿大「歧視性對待美國產品」，「旨在抵銷」加拿大歧視汽車在內的美國商品所造成的「負擔與不利處境」；能源、鉀肥、魚類及關鍵礦產等部分產業和商品則可獲得豁免。新關稅將於簽署30天後生效。

白宮還表示，美國反對加拿大要求企業將汽車生產投資設在加拿大、而非美國的政策。加拿大總理卡尼的辦公室未立即回覆詢問。

川普此次依據《1930年關稅法》第338條（Section 338 of the Tariff Act of 1930）徵收關稅，也是首度動用這項權限。美國政府表示，加拿大與中國大陸是唯二對川普先前關稅措施採取報復的國家，並以加拿大部分省份將美國酒類商品撤下商店貨架為例。官員還指出，加拿大的汽車政策偏袒國內生產，乳製品規定則讓歐洲起司比美國進口商品更具優勢。

川普政府近幾周讓美國與加拿大、墨西哥的重要貿易協定前景陷入不明，儘管新版協定談判仍在進行，美方仍決定加徵關稅。此外，加拿大猛烈野火產生的煙霧飄入美國，籠罩紐約、芝加哥和華盛頓等城市後，川普17日在真實社群發文，威脅徵收更高關稅以補償煙霧造成的影響。

他寫道：「我們要加拿大為未妥善維護森林及其中的灌木叢負責，美國正毫無必要地遭到骯髒、受汙染且不健康的空氣入侵，這種空氣品質很危險，完全無法接受！」

一名資深官員表示，20日新公布關稅並非川普先前威脅徵收的「野火關稅」，但美國政府仍在考慮相關選項。