外資湧入巴西房市 短租平台推升租金引發關注

巴西近年成為外國投資者眼中的新興房地產熱點，里約熱內盧與南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）房市交易出現明顯外資買盤，帶動短租平台如Airbnb快速成長，但也同時推升當地租金，引發社會討論。

里約熱內盧建築業工會（Sinduscon-Rio）統計，在伊帕尼馬（Ipanema）與萊布隆（Leblon）等高級住宅區，新推出的小型住宅單位中有3成由外國人購買。

根據巴西媒體報導，聖卡塔里納州房仲委員會（Creci-SC）指出，阿根廷買家占據壓倒性比例，部分建案高達8成以上銷售給外國客戶。美國、歐洲及中東買家也逐漸增加，俄羅斯買家更因戰爭因素尋求在巴西置產以取得居留資格。

委員會國際關係經理李沃雷（Marco AurélioLievore）分析，外資湧入的原因包括匯率優勢、投資報酬率，以及巴西相對簡便的居留申請制度。巴西國家移民委員會（CNIg）規定，外國人購買價值至少巴西幣100萬元（約新台幣632萬元）的房產即可申請居留許可，吸引不少投資者。

另一方面，短租平台的擴張加劇了市場壓力。AirDNA數據顯示，里約與聖卡塔里納州府弗洛里亞諾波利斯（Florianópolis）的Airbnb房源自2022年以來翻倍成長，里約目前有逾6萬筆登錄，聖卡塔里納州部分小城鎮，甚至出現每平方公里超過200筆房源。

當地長租市場租金隨之顯著上漲，僅弗洛里亞諾波利斯去年漲幅就達9%，根據不同地區，1戶2房1廳的公寓月租2500元至1萬8000元（約新台幣1萬5000至11萬3000元）。

巴西最高法院今年裁定，住宅大樓若要允許短租須獲得2/3住戶同意，但專家認為此舉不足以緩解租金壓力。民間團體呼籲政府加強監管，以避免房市過度依賴外資與短租平台，影響在地居民居住權益。