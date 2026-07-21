AI巨頭走勢放緩 華爾街日報：散戶尋找新科技巨星

美國股市今天受油價走高影響，3大指數小跌，費半指數小漲。過去幾年，全球投資人追捧人工智慧晶片與雲端大數據業者，股價走高，「華爾街日報」分析，散戶追捧大型AI企業的風潮可能冷卻，如今放眼新的AI巨星。

道瓊、標普500與那斯達克指數20日受中東戰局未解，油價走高影響，分別小跌0.59%、0.19%、0.05%。上週跌入熊市的費半指數小漲0.60%。

超微（AMD）今天宣布將推出首個人工智慧機櫃系統Helios，微軟（Microsoft）也將成為客戶，引起市場矚目。這是超微首個向競爭對手輝達（Nvidia）AI晶片系統Grace Blackwell及Vera Rubin叫陣的產品。

超微股價開盤後上漲超過5%，收盤前走低，漲幅減至1.58%。

費城半導體指數近期由6月高點大跌，跌幅超過2成，AI相關類股20日跌勢暫止，微軟、英特爾（Intel）與博通（Broadcom）分別上漲2.15%、2.13%、1.98%。

股價由最高點大跌的美滿電子科技（MarvellTechnology）、安謀（ARM），上漲3.32%、0.91%。記憶體業者美光（Micron）與韓廠SK海力士（SKHynix）美國存託憑證（ADR），分別漲1.94%與跌1.86%。

過去數年，全球股市由科技類股的AI硬體及大數據族群主導，美股中的蘋果（Apple）、微軟、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Meta、輝達、特斯拉（Tesla）等7雄並起，成為散戶最愛。

由於AI硬體需求龐大，過去少被追捧的記憶體與架構業者也成為新貴，市值一度擠進全球10大。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，這股趨勢可能已轉變，投資人如今在7雄之外尋找AI新貴，發現新的科技巨星。追捧AI大型業者潮流開始冷卻，散戶減少注資人工智慧7大，SK海力士就是投資人新目標之一。