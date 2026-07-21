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台積電ADR上漲1% 日月光、聯電挫跌約4%
台股ADR周一（20日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲近1%，報每股402.30美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,596.77元，較台北交易股票溢價率為11.93%。
不過，日月光和聯電跌勢頗重，跌幅約4%左右。
道瓊工業指數20日收盤下跌307.16點，跌幅0.59%，收51,839.26點；標普500指數下跌14.41點，跌幅0.19%，收7,443.28點；那斯達克指數下跌12.17點，跌幅0.05%，收25,508.07點。
費城半導體指數盤中一度上漲近4%，但漲幅持續收斂，收盤時上漲69.96點，漲幅0.60%，報11,743.85點。費半指數在上周跌入熊市。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 595.46 -3.93 597.00 -0.26
中華電 CHT 137.49 +0.38 139.00 -1.09
台積電 TSM 2,596.77 +0.99 2,320.00 11.93
聯電 UMC 131.03 -4.47 130.00 0.79
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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