台積電ADR上漲1% 日月光、聯電挫跌約4%

美股科技七雄（Magnificent 7）近兩周走勢復甦，蘋果、Meta本月雙雙漲約15%，但這波反彈主要來自資金輪動，半導體及記憶體股跌勢抵銷七雄漲勢，標普500指數與一個月前相比幾無變動。分析師表示，未來幾周這些科技巨頭公布的財報有可能喚醒沉睡的股市，帶動大盤指數走高。

2026-07-21 01:17