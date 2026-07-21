川普將對部分加拿大商品祭50%關稅 首度援引未曾啟用法律條款

川普政府將首度援引一項從未動用過的法律條款，對牛奶、乳製品、酒類、服飾和家具等多項加拿大商品加徵50%關稅，理由是加拿大在酒類、汽車和乳製品領域對美方採取不公平措施。此舉恐重新點燃美加貿易戰。

川普政府高級官員指控，加拿大部分省份停止採購美國酒類，並對美國汽車加徵關稅及歧視美國起司。這名官員表示，川普去年初推動貿易政策以來，只有中國與加拿大對美國採取報復措施。

新關稅將於30天後生效。能源、鉀肥、關鍵礦產、魚類等部分重要進口商品，以及鋼鐵、鋁等已適用美國國家安全關稅的商品，將排除在外。

這名官員強調，即使商品符合現行《美墨加協定》，也不會因此獲得豁免。川普已於周一稍早簽署公告，下令徵收這項關稅。

消息公布後，加幣跌至當日低點，兌美元下跌約0.4%，來到1美元兌1.41加幣。加拿大是美國第二大貿易夥伴，兩國去年貿易總額達7,160億美元。

這次關稅將依據1930年《關稅法》第338條實施。該條款授權總統對被認定歧視美國商業利益的國家，課徵最高50%的報復性關稅，但過去從未被實際動用。